"Эту й*баную войну надо завершать": известный украинский актер попал в громкий скандал

Известный украинский актер Артемий Егоров попал в громкий скандал. Он заявил, что устал от войны, из-за чего получил огромную дозу критики от людей и коллег-актеров, которые сегодня служат на фронте.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на телеграм-канал журналистки Алины Доротюк. В материале рассказываем, что написал Артемий и как отреагировали украинские защитники.

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Артемий Егоров попал в громкий скандал: что произошло

Артемий Егоров сделал сообщение в инстаграме, где заявил, что устал от войны и считает, что ее надо завершать.

Эту е*аную войну нужно завершать. Я не знаю как именно, но ее нужно останавливать. Сейчас не принято говорить вслух, что ты устал. Но я – устал. Правда. Бросьте в меня камень, если вы – нет,

– написал актер.

Впоследствии он удалил это сообщение, однако Алина Доротюк таки успела обнародовать его в своем телеграмм-канале.



Публикация Артемия Егорова / Скриншот

Журналистка осудила актера, отметив, что такие заявления, как его, играют на руку врага.

Немало актеров, которые сегодня защищают Украину на фронте, также раскритиковали заявление Артемия Егорова. В частности, к нему обратился Константин Темляк, который является побратимом погибшего Юрия Филипенко.

Я хочу, чтобы таким людям, как Артемий Егоров, позволить уехать из страны навсегда. Я бросаю в тебя камень. Я просто не имею права не выявить своего мнения по поводу позиции человека, которого считал когда-то умным и справедливым,

– отметил актер.

К Егорову также обратился Даниил Мирешкин, который также отметил, что его скандальное сообщение поддерживает враждебные нарративы и является оскорбительным для военных, которые сегодня защищают Украину на фронте.

Артемий – ссыкло, которое оправдывает собственную немощность всем, чем только попадается на пророссийских Telegram-каналах. Поэтому Артемию как минимум необходимо "выписать леща" и изменить инфопространство, а как максимум – сходить на прием в Службу Божью, там Артемий поделится своим видением остановки войны в голове,

– написал Мирешкин.

Немало людей также раскритиковали скандальную публикацию Артемия. К слову, актер уже сделал свою страницу частной, очевидно, из-за большого количества возмущения от украинцев.