Названа дата премьеры 2-го сезона сериала "Аватар: Последний защитник"

Наконец объявили дату премьеры второго сезона сериала "Аватар: Последний защитник". Еще в декабре создатели представили тизер нового сезона.

А теперь стало известно, когда именно зрителям ждать продолжения. Об этом сообщили на инстаграм-странице Netflix.

Когда премьера второго сезона сериала "Аватар: Последний защитник"?

Уже 25 июня 2026 года на стриминговой платформе Netflix состоится премьера второго сезона сериала "Аватар: Последний защитник". На официальной инстаграм-странице появился короткий анонс, который изрядно заинтриговал поклонников.

Судьба четырех народов лежит на их плечах,

– говорится в публикации.

В комментариях уже видно, что украинские зрители с нетерпением ожидают премьеру.

О чем будет 2-й сезон сериала?

Еще 10 декабря 2025 года вышел тизер второго сезона, который опубликовали на YouTube-канале Netflix Ukraine. В видео показали, на чем сосредоточатся события нового сезона. В частности, сюжет будет разворачиваться после победы команды в Северном племени воды.

"Аватар: Последний защитник": смотрите онлайн тизер 2-го сезона

В тизере также появляется Тоф в исполнении Мия Чех – мастерская магиня земли, которая присоединится к команде Аанга, Катары и Сокки и станет важной частью их дальнейшего путешествия. Она умеет "видеть" мир через вибрации земли.

Во втором сезоне создатели обещают еще больше приключений, поэтому поклонники могут рассчитывать на яркое и динамичное продолжение.

Кстати, сериал "Аватар: Последний защитник" продлили на третий сезон на платформе Netflix уже через две недели после премьеры первого сезона – такое решение приняли на фоне его успеха. Об этом сообщил сам Netflix.