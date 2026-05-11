Названа дата премьеры 2-го сезона сериала "Аватар: Последний защитник"
- Премьера второго сезона сериала "Аватар: Последний защитник" на Netflix состоится 25 июня 2026 года.
- Сюжет второго сезона сосредоточится на событиях после победы команды в Северном племени воды, а к команде присоединится Тоф, искусная магиня земли.
Наконец объявили дату премьеры второго сезона сериала "Аватар: Последний защитник". Еще в декабре создатели представили тизер нового сезона.
А теперь стало известно, когда именно зрителям ждать продолжения. Об этом сообщили на инстаграм-странице Netflix.
Когда премьера второго сезона сериала "Аватар: Последний защитник"?
Уже 25 июня 2026 года на стриминговой платформе Netflix состоится премьера второго сезона сериала "Аватар: Последний защитник". На официальной инстаграм-странице появился короткий анонс, который изрядно заинтриговал поклонников.
Судьба четырех народов лежит на их плечах,
– говорится в публикации.
В комментариях уже видно, что украинские зрители с нетерпением ожидают премьеру.
О чем будет 2-й сезон сериала?
Еще 10 декабря 2025 года вышел тизер второго сезона, который опубликовали на YouTube-канале Netflix Ukraine. В видео показали, на чем сосредоточатся события нового сезона. В частности, сюжет будет разворачиваться после победы команды в Северном племени воды.
"Аватар: Последний защитник": смотрите онлайн тизер 2-го сезона
В тизере также появляется Тоф в исполнении Мия Чех – мастерская магиня земли, которая присоединится к команде Аанга, Катары и Сокки и станет важной частью их дальнейшего путешествия. Она умеет "видеть" мир через вибрации земли.
Во втором сезоне создатели обещают еще больше приключений, поэтому поклонники могут рассчитывать на яркое и динамичное продолжение.
Кстати, сериал "Аватар: Последний защитник" продлили на третий сезон на платформе Netflix уже через две недели после премьеры первого сезона – такое решение приняли на фоне его успеха. Об этом сообщил сам Netflix.