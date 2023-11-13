Не было цели оскорбить кого-либо, – авторы сериала "Успеть до 30" отреагировали на обращение

Комедийный сериал "Успеть до 30" вызвал очень неоднозначную реакцию посреди зрителей. В частности, очень возмущенными после просмотра остались жители Коломыи и городской голова, которые считают, что создатели сериала имели целью высмеять их город.

Телеканал ТЕТ ответил на критику и возмущение зрителей, сделав заявление. Читайте в материале, как отреагировали авторы сериала и какие отзывы распространяются по сети.

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ТЕТ опубликовал заявление

В обращении авторы отметили, что сейчас к ним поступает немало запросов и критики от жителей Коломыи, возмущенных тем, что одну из главных героинь сериала, согласно сценарию, определили как жительницу Коломыи. В социальных сетях началась гиперболизация контекста, жители города возмущены, что Коломыю называют "глухой деревней", а главную героиню Любу обозначили как "рагулину" и "невероятно глупенькую". Это совсем не соответствует действительности.

Ни авторы сериала, ни телеканал или творческая команда не имели целью оскорбить кого-либо, используя обычные и понятные для всего мира сценарные приемы,

– отметили кинотворцы.

Авторы также отметили, что не стоит искать смысл там, где его нет, персонаж Любы – вымышленный, он не является собирательным образом коломиян.

Так, в истории кинематографа есть тысячи таких примеров, один из самых известных – это Пенни, главная героиня ситкома "Теория большого взрыва". По легенде, она родом из Омахи, штат Небраска, однако это никоим образом не характеризует город согласно ее образу — как она говорит, одевается и ведет себя,

– отметил телеканал ТЕТ.

Создатели сериала отметили, что его создание было ответом на желание зрителей. Они считают, что жанр комедии, особенно в условиях постоянного стресса и турбулентности, помогает расслабиться и находить положительные эмоции.

"Комедия – это жанр, к которому не стоит относиться серьезно и искать поводы для разжигания споров. Этот сериал, как и любая другая комедия, – художественный, все персонажи придуманы, а стечение обстоятельств и ситуаций случайно", – сказали в заявлении.

Кинотворцы требуют прощения перед актрисой Анастасией Остреиновой

Один из авторов, выражаясь эмоционально в своем обзоре сериала в одном из медиа, охарактеризовал внешность украинской актрисы Анастасии Остреиновой, играющей роль Любы, как "типично русскую", назвав ее "русской красавицей".

Огромное количество оскорблений, критики и травли рухнуло именно на эту актрису, из-за такой формулировки о ее героине в обзоре сериала. Поэтому создатели заявили, что ожидают извинения перед несправедливо оказавшейся в эпицентре дискуссии актрисой за такие высказывания.

Мы считаем, что такие высказывания относительно украинских актеров, которые также делают все возможное, чтобы развивать украинскую кино и сериальную индустрию, противоречат ценностям демократического общества и неприемлемы. Это имеет вид классической дискриминации в публичном пространстве,

– сказали создатели сериала.

Реакция зрителей на сериал "Успеть до 30" в сети

"Мне понравилось то, что освещают желания гласных героинь, которые призывают слушать себя и быть честным с собой"

"Классный сериал, легкий, не напрягающий мозг, можно отдохнуть после работы. При этом не тупой и не примитивный. Еще и о женщинах, таких как я, потому что мне как раз 29"

"Коломыя – это не деревня! Авторам стоит сначала проверить информацию прежде чем делать такую погрешность наугад. Или хотя бы поехать посмотреть как выглядят девушки, вы удивитесь"

"Интересно... режиссер хоть раз был в Коломне? Слышал какой там диалект? Кто в Коломне знает русские слова?"

"Ура! Наконец-то украинские сериалы начали в тренды залетать!"

"Режиссер или сценарист, или кто там придумал сюжет, Вы вообще знаете что такое Коломыя? Где это находится и какие там люди? По-вашему, здесь все такие деревенщины как эта Люба? Да я до переезда сюда таких дорогих авто в жизни не видела Здесь рестораны друг на друге, а Тесла каких хочешь цветов по улицам ездят. К слову, в Запорожье за неделю пребывания я не увидела ни одной Тесла"

"А за Коломыю очень обидно. Это замечательный город, а не село! И там не говорят суржиком, а на хорошем украинском!"

"Успеть до 30": смотрите онлайн трейлер сериала