Самый красивый парень конца 90-х: как выглядит Энджел из "Баффи" спустя почти 30 лет

В конце 90-х достаточно было загадочно посмотреть из-под бровей, надеть черный плащ и сказать, что тебе примерно 250 лет, – и половина зрительниц уже была влюблена. Примерно так в жизни миллионов фанатов "Баффи – истребительницы вампиров" появился Энджел в исполнении Дэвида Бореаназа.

С момента премьеры сериала прошло почти 30 лет, поэтому возникает вполне логичный вопрос: что стало с главным телевампиром нашей юности и как он выглядит сейчас. 24 Канал рассказывает, куда после "Баффи" привела карьера Дэвида Бореаназа и чем сегодня занимается 57-летний актер.

Роль, которая изменила все

Когда в 1997 году Бореаназ появился в "Баффи", он точно не был большой звездой. До этого у актера было лишь несколько небольших ролей, в частности эпизод в сериале "Женаты… и с детьми". Но роль вампира Энджела, который обрел душу и влюбился в Баффи Саммерс, быстро изменила ситуацию.

Энджел настолько понравился зрителям, что персонажу дали собственный сериал. "Энджел" выходил с 1999 по 2004 год и продержался пять сезонов.

Вампир устроился работать в ФБР



Дэвид Бореаназ / Фото из инстаграма звезды



Практически сразу после завершения "Энджела" актер получил роль агента Сили Бута в сериале "Кости". Проект стартовал в 2005 году и продержался целых 12 сезонов – до 2017-го. Бореаназ сыграл в нем вместе с Эмили Дешанель.

После этого он вновь надолго обосновался на телевидении – на этот раз в образе Джейсона Гейза в военной драме "Спецназ". Сериал выходил с 2017 по 2024 год, а Бореаназ не только исполнял главную роль, но и режиссировал отдельные эпизоды.

Как выглядит Дэвид Бореаназ сейчас

16 мая 2026 года актеру исполнилось 57 лет. Конечно, от того юного бледного вампира с идеально уложенными волосами остались разве что узнаваемая улыбка и взгляд.



Дэвид Бореаназ / Фото из инстаграма звезды



Актер активно ведет социальные сети и после завершения сериала "Спецназ" продолжает появляться на публичных мероприятиях и встречах с фанатами.

В 2026 году сообщалось, что Бореаназ получил главную роль в новой телевизионной версии "Досье детектива Рокфорда", где также выступит в качестве продюсера.

А что происходит в личной жизни

В личной жизни Дэвид Бореаназ тоже давно не одинок. С 2001 года он женат на актрисе и модели Джейми Бергман, у супругов двое детей – сын Джейден и дочь Белла.

Правда, без голливудской драмы не обошлось: в 2010 году актер публично признался в супружеской неверности, однако пара решила сохранить брак.

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