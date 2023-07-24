Будет ли продолжение "Барби": Марго Робби и Грета Гервиг заинтриговали зрителей

20 июля в кинотеатрах Украины вышел блокбастер "Барби". Зрители не только увлеклись фильмом, но и ожидают продолжения.

Грета Гервиг в интервью для подкаста Inside Total Film призналась, что не прочь снять сиквел в ленту. В то же время Марго Робби в одном из своих интервью намекнула, что, судя по прогнозируемому кассовому успеху фильма и положительным отзывам критиков, вероятно, сиквел будет.

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"Барби" может иметь сиквел

Режиссер фильма Грета Гервиг на вопрос Variety о том, станет ли "Барби" началом франшизы, ответила, что это, безусловно, было бы увлекательно.

Она рассказала, что у оригинального фильма есть замысел на сиквел, однако подтверждать его пока рано – нужно посмотреть на собрание в ближайшие две недели.

Это верно. Нет, слушайте, все возможно. Я бы сказала, что сегодня главное, на чем я сосредоточена, это следующие 15 дней, а потом я посмотрю, что произойдет после этого,

– сказала она перед премьерой.

На данный момент, с кассовыми сборами у фильма проблем быть не должно – он штурмом взял кинотеатры по всему миру. По прогнозам, "Барби" станет частью клуба фильмов, собравших более 1 миллиарда долларов в мировом прокате.

Также Грета Гервиг отметила, что ей понравилось работать над "Барби" – в рамках этого проекта благодаря большой творческой свободе ей практически удалось воплотить свою мечту в создании сценического мюзикла в стиле 1950-х годов.

"Барби": смотрите трейлер