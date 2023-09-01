Ранее стало известно, что "Барби" стала самой успешной лентой Warner Bros. в Украине, поскольку за 4 недели собрала более 110 миллионов гривен. До этого больше всего украинским зрителям понравился "Аквамен".

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"Барби" – самый кассовый фильм в истории Warner Bros.

Этот фильм превзошел "Гарри Поттера и Смертельные реликвии. Часть 2", который был рекордсменом в течение 12 лет.

За шестую неделю проката "Барби" собрала еще 18,2 миллиона долларов, но это еще не конец. За время проката собрано 1,342 миллиарда долларов, и он еще продолжается.

"Барби": смотрите онлайн трейлер фильма

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