Google добавил розовый фон и фейерверк при поиске фильма "Барби": убедитесь сами

Долгожданный фильм "Барби" выйдет в кинотеатрах 20 июля. До премьеры Google запустил в поисковике игру-"пасхалку".

Если в поиске Google набрать фильм "Барби", появится розовый фон и фейерверки. Аналогичная "пасхалка" возникает, если делать запросы на имя актеров – Марго Робби и Райана Гослинга, а также режиссера картины – Греты Гервиг.

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Google добавил розовый фон и фейерверк при поиске фильма "Барби"

Кроме визуальных эффектов в нижней части страницы появляется две кнопки: одна – чтобы восстановить салют, вторая – чтобы поделиться страницей в социальных сетях.



Google добавил розовый фон и фейерверк во время поиска фильма "Барби" / Скриншот

Премьерный показ фильма состоялся 9 июля в Shrine Auditorium and Expo Hall в Лос-Анджелесе. На нем присутствовали исполнители главных ролей – Марго Робби и Райан Гослинг. Во время премьеры Марго Робби примеряла различные образы куклы Барби, в частности повторила образ Барби 1960-х годов.

В центре сюжета "Барби" – приключения знаменитой куклы Барби и ее любимого Кена. Кукол выгнали из вымышленного города Барбиленда, из-за чего они уходят в мир людей в поисках новой жизни.

В музыкальный фон фильма "Барби" вошли песни американских певиц Билли Айлиш и Эйвы Макс, британской певицы Charli XCX, американского исполнителя Доминика Файка, певицы Ники Минаж, австралийской рок-группы Tame Impala и т.д.

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