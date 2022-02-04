"Белфаст": что известно о драме, претендующей на звание лучшей в 2022 году

Британская драматическая лента "Белфаст" стала номинантом в категории "Лучший фильм" премии BAFTA-2022. Сегодня мы расскажем о чем идет речь в картине и в чем ее особенность.

Как сообщает 24 канал, фильм уже получил главный приз 46-го кинофестиваля в Торонто. А вот 13 марта станет известно, получит ли фильм "Белфаст" премию BAFTA.

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Среди других номинантов в категории "Лучший фильм" – комедия в жанре политической сатиры "Не смотрите наверх", фантастическая картина Дэнни Вильнева "Дюна", вестерн обладательницы Оскара Джейн Кэмпион "В руках пса" и лента, о которой вы, вероятно, тоже не слышали, "Лакричная пицца".

"Белфаст": сюжет и трейлер

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Фильм "Белфаст" снял популярный британский актер и режиссер Кеннет Брана. Он сам написал сценарий, в котором рассказывается о девятилетнем мальчике по имени Бадди. Он учится жить по-взрослому в мире, вдруг изменившемся до неузнаваемости. Обстоятельства, пейзажи и люди, к которым он привык, больше не будут такими, как прежде. Однако есть в этом непостижимом мире и то, что никогда нельзя изменить – это радость, смех, любимая музыка и творческая магия кино.

События в фильме происходят в 1969 году. Полуавтобиографическая лента "Белфаст" рассказывает о жизни североирландской семьи рабочего класса и детстве их маленького сына во время беспорядков в Белфасте, Северной Ирландии, с 15 августа 1969 года по начало 1970 года.

Много слов (как можно описать "Белфаст", – Кино 24), но все они означают одно – восторг,

– сказал Джуд Гилл о фильме.

По трейлеру понятно, что картина поразит каждого своей искренностью, эмоциями и жаждой жизни. В ролике звучит песня Everlasting Love лондонской поп-группы Love Affair.

"Белфаст" 2021: смотрите трейлер

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Звездный состав

Съемки фильма начались весной 2020 года, а осенью к актерскому составу присоединились тпкие звезды:

Джуди Денч;

Джейми Дорнан;

Киаран Хайндс;

Катрин Балф;

Джуд Гилл.

Актерский состав фильма "Белфаст" / Фото из Кинориума

Что известно о главном герое картины

Главную роль в картине сыграл Джуд Гилл. В интервью BBC актер рассказал, что с 4 лет стал заниматься в театральной студии. Более того, тогда он получил первую свою награду за собственное стихотворение на ирландском языке.

В фильме "Белфаст" мальчик практически сыграл самого себя, то есть персонажа Бадди он наполнил характером, эмоциями, присущими самому актеру, а не просто изображал героя таким, как написано в сценарии. Джуд Гилл сыграл почти в каждой сцене. На вопрос журналистки BBC: "Что ты почувствовал, когда впервые увидел себя на экране?", актер ответил: "Первые минуты я пытался перестать плакать, чтобы увидеть фильм".

Актер все же был приятно удивлен и счастлив, что ему предложили сыграть главную роль в фильме Кеннета Брана.

"Белфаст" 2021: больше кадров из фильма / Фото из Кинориума