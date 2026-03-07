Белый дом опубликовал видео с отрывками голливудских фильмов: соцсети взорвались критикой

Белый дом обнародовал провокационное видео, в котором собрал нарезку сцен из известных фильмов. Ролик раскритиковали в сети за пропагандистские нарративы и незрелость.

6 марта на странице Белого дома в соцсети Х опубликовали новое видео с подписью: "справедливость по-американски". Ролик начинается со сцены из фильма "Железный человек", где Тони Старк (персонаж Роберта Дауни-младшего) говорит: "Просыпайся, папа дома".

К слову Wasted: Белый дом опубликовал нарезку ударов по Ирану с мемами из GTA

Также в видео использовали кадры из фильма "Гладиатор" с Расселом Кроу, "Храброго сердца" с Мелом Гибсоном. Засветился и Том Круз, который сыграл пилота истребителя в сериале "Лучший стрелок".

Далее идет фрагмент с Бобом Оденкирком, который сыграл адвоката Сола Гудмана. Тот кричит: "Вы и не представляете, на что я способен". Затем показывают Киану Ривза из фильма "Джон Уик" и Брайана Крэнстона, актера сериала "Во все тяжкие".

Я – это опасность,

– говорит Уолтер Уайт в отрывке.

Видео завершается героями боевиков и фразой о "победе" из игры Mortal Kombat.

Белый дом смонтировал видео из голливудских фильмов: смотрите онлайн

Как отреагировали на видео?

В соцсетях на ролик отреагировали с насмешкой. Как отмечает The Guardian, в комментариях люди обвиняли администрацию Трампа в незрелости. Но и сами актеры публично прокомментировали использование отрывков из их фильмов.

Бен Стиллер призвал Белый дом удалить момент из фильма "Гром в тропиках".

Мы никогда не давали вам разрешения и не заинтересованы быть частью вашей пропагандистской машины. Война – это не фильм,

– написал актер.



Бен Стиллер о видео Белого дома / Скриншот из соцсети Х

Интересно и то, что Роберт Дауни-младший критиковал Трампа и взамен агитировал за его оппонентку на выборах в 2024 году, Камалу Харрис. Брайан Крэнстон тоже открыто расстроился победой Дональда Трампа на выборах в 2017 году.

Белый дом прибегает к такому не впервые

Стоит отметить и то, что неизвестно, получала ли администрация Трампа вообще разрешение использовать эти отрывки из фильмов в видео. Ранее на нарушение авторских прав жаловалось множество известных артистов.

Ведь Белый дом не впервые использует элементы поп-культуры для сообщений в своих социальных сетях.

Например, ранее Министерство внутренней безопасности США опубликовало видео в поддержку Иммиграционной и таможенной службы. В ролике использованы фрагменты и музыка из аниме "Покемон".