Это произошло именно тогда, когда Конгресс США активно обсуждал вопрос увеличения военной помощи Украине увеличения военной помощи Украине. Как оказалось, Бен Свонн годами работал на российскую государственную медиаимперию, используя свои умения для продвижения нарративов, выгодных Кремлю. Расследование обнародовало агентство Associated Press.

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Создатель сериала "Зеленский без маски", работает на российскую пропаганду: подробности

Известный американский телепродюсер Бен Свонн создал сериал "Зеленский без маски", финансируемый российским каналом RT. Этот проект имеет целью дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского, что вызвало значительный резонанс в медиа.

Сериал вышел именно в тот момент, когда в Соединенных Штатах активно обсуждали вопрос увеличения военной помощи Украине. Его выпуск воспринимался как попытка повлиять на общественное мнение.

Среди комментаторов был Дональд Трамп-младший. Старший сын бывшего президента писал в X, Truth Social и Threads.

Интересно о миллиардах долларов и оружии, которые Конгресс прислал Украине? Посмотрите первую серию взрывного 12-серийного сериала,

– комментировал он.

Журналисты AP обнаружили, что сериал активно распространялся в сети X. Блогеры разгоняли его среди миллионов подписчиков. Влиятельные лица популяризировали месседжи о коррупции и поставки оружия в Украине, которые отражали нарративы российской пропаганды.

Создание “Зеленского без маски” и его вирусное распространение демонстрируют, насколько широко распространяются поддерживаемые Россией взгляды в социальных сетях – тенденция, которая волнует действующих и бывших сотрудников разведки США и экспертов по дезинформации,

– отмечали в AP.

Исследования показали, что Свонн годами работал на российские медиа, а его компания заработала миллионы на этом. Несмотря на санкции против российских СМИ, он продолжал сотрудничество, хотя сам утверждает о прекращении.

Он говорит, что руководил двумя компаниями: одна из них специализируется на создании контента для российских СМИ, тогда как другая занимается “независимой журналистикой”, в частности проектом "Зеленский без маски", который разработан для американской аудитории. Бен Свонн настаивает на том, что "единственная связь заключается в том, что он владеет обеими компаниями".

Это заявление вызывает ряд вопросов относительно истинной независимости его работы. Хотя Свонн отрицает любые другие связи между проектами, однако журналисты Associated Press обнаружили существенные совпадения в работе этих двух организаций. Среди которых то, что сериал о Зеленском повторяет обвинения, которые часто звучат в пропагандистских СМИ, утверждая, что украинский президент является "потенциальным автократом", который заставил Запад поддержать войну, в которой, по их словам, Россия "неизбежно выиграет".

Как власти Америки отреагировали на инцидент

Американские власти выражают тревогу относительно российских дезинформационных кампаний, которые подрывают поддержку Украины и влияют на политические процессы в США. Это особенно важно перед президентскими выборами. Россия пытается посеять раздор в обществе.

Кроме того, распространение пророссийских нарративов через социальные сети представляет серьезную угрозу для информационной безопасности и поддержки Украины в ее борьбе против агрессии. Эти нарративы часто искажают факты, манипулируют эмоциями и стремятся дискредитировать легитимность украинской власти.

Что известно о карьере Бена Свонна

Бен Свонн работал тележурналистом, но его карьера получила серьезный удар, когда его уволили в Атланте в 2018 году после пропаганды опровергнутой теории заговора "Pizzagate". Эта теория утверждала, что демократы якобы похищали детей для сексуального рабства.

После освобождения Свонн начал активно продвигать себя в соцсетях, как смельчака, который не боится задавать неудобные вопросы на сложные темы. Он использует платформу для распространения своих взглядов, утверждая, что его миссия заключается в раскрытии правды, даже если это противоречит общепринятым нарративам.

Среди его заявлений можно найти такие утверждения, как то, что вакцина от коронавируса была "трюком крупных фармацевтических компаний", а также обвинения, что Израиль был "участником" резни 7 октября 2023 года. Эти высказывания иллюстрируют его склонность к дезинформации, которую получают популярность в определенных кругах.

Свонн активно использует нарративы, которые могут подрывать доверие к научным достижениям и международным событиям, формируя таким образом негативное отношение к важным общественным темам. Это вызывает беспокойство, ведь его влияние на аудиторию может способствовать распространению ложных представлений в обществе.