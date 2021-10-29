Бенедикт Камбербэтч сыграет роль бывшего агента России Александра Литвиненко в сериале HBO

HBO снимет мини-сериал "Лондонград" о бывшем сотруднике ФСБ Александре Литвиненко, умершем от отравления уникальным веществом – полонием 210. Главную роль в ленте сыграет известный британский актер Бенедикт Камбербэтч.

Об известной картине

Сериал расскажет реальную историю бывшего российского агента, сначала работавшего на КГБ, а затем на ФСБ, – Александра Литвиненко. В начале 2000-х он уехал из России в Великобританию, а в 2006 году в результате отравления радиоактивным изотопом полоний-210 умер. Кроме того, что Камбербэтч сыграет главную роль, он выступит к тому же продюсером проекта. Об этом мы узнали от журналистов Variety.

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"Лондонград" – не первый проект об Александре Литвиненко

В июле этого года в Великобритании была поставлена ​​опера о его отравлении. Произошло это в театре Grange Park Opera, в 40 километрах от Лондона. Отзывы на оперу можно прочитать на сайте The Guardian. В октябре издание Deadline сообщило, что Дэвид Теннант сыграет Александра Литвиненко в 4-серийной драме от ITV. Режиссером проекта будет Джим Филд Смит, работавший с Джорджем Кеем над антологией "Преступник".

Что известно о Камбербэтче: лучшие роли

Камбербэтч в свою карьеру сыграл несколько высоко оцененных телевизионных ролей. Пожалуй, самой известной из них будет превращение в легендарного детектива Шерлока Холмса в сериале BBC "Шерлок", за которую он получил несколько номинаций на Эмми и BAFTA. Камбербэтч также недавно снялся в драме "Патрик Мелроуз" 2018 года, основанной на серии полуавтобиографических романов, написанных Эдвардом Сент-Обином. Актер был номинирован на Оскар за роль в историческом триллере "Игра в имитацию" 2014 года. Он также снялся в таких фильмах, как "Искупление", "1917", "12 лет рабства", "Звездный путь: Возмездие" и двух фильмах "Хоббит". Сейчас он играет роль доктора Стрэнджа в кинематографической вселенной Marvel.

Что известно об убийстве Литвиненко

Литвиненко был бывшим офицером ФСБ . Литвиненко считают бывшим "русским шпионом";

. Литвиненко считают бывшим "русским шпионом"; Кроме того, что Литвиненко активно критиковал Путина и его режим, он еще и успел написать 2 книги – вероятно, они и стали причиной его смерти: " ФСБ взрывает Россию " – книга о серии терактов в России осенью 1999 года и " Лубянская преступная группировка " – о трансформации российских спецслужб в террористические организации;

– вероятно, они и стали причиной его смерти: " " – книга о серии терактов в России осенью 1999 года и " " – о трансформации российских спецслужб в террористические организации; В 2006 году он скончался от лучевой болезни. Она возникла из-за отравления радиоактивным веществом — полонием-210;

Россия отрицает свою причастность к смерти Литвиненко. Однако за 3 недели до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. Он выпил чай, в который, вероятно, подсыпали яд;

Доза полония, которую "влил" в себя Литвиненко, была в 5 раз мощнее, чем нужно для убийства;

Суд постановил, что Россия должна выплатить более 100 тысяч евро компенсации супруге Литвиненко Марии Картер. До переезда в Великобританию ее звали Марина Литвиненко.

​Убийство Александра Литвиненко: смотрите видео 24 канала онлайн

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