Долгожданный сериал "Берлин и Дама с горностаем" вышел на Netflix

15 мая на платформе Netflix вышел сериал "Берлин и Дама с горностаем". Это продолжение приквела к "Бумажному дому", премьеру которого с нетерпением ждали зрители.

В сериале, созданном Алексом Пиной и Эстер Мартинес Лобато, рассказывается о новых приключениях Берлина и его команды.

О чем сериал "Берлин и Дама с горностаем"?

События сериала разворачиваются в Севилье. Герцог Малаги поручает Берлину и его команде похитить картину Леонардо да Винчи – "Дама с горностаем". Однако настоящая цель преступников – он и его роскошная жена.

Как пишет Time, то, что выглядит, как обычное ограбление произведений искусства, превращается в масштабную преступную схему. Все начинается с ограбления одного шедевра, но постепенно дело перерастает в план, где настоящей целью является не картина, а финансовая структура, которая защищает влиятельного аристократа.

Возвращение Берлина знаменует собой новую главу в жизни его персонажа. За этим зрелищем скрывается что-то глубоко человеческое, и я с нетерпением жду, когда зрители узнают, как будет развиваться его история,

– говорит Педро Алонсо, который играет Берлина.

"Берлин и Дама с горностаем" состоит всего из 8 серий, поэтому его можно посмотреть за один день или несколько.

Кроме Педро Алонсо, к своим ролям вернулись Мишель Дженнер, Тристан Ульоа, Бегонья Варгас, Хулио Пенья и Джоэль Санчес. Также в сериале появились новые актеры:

Инма Куэста

Хосе Луис Гарсия Пере

Марта Ньето

О чем 1 сезон "Берлина"?

События 1 сезона разворачивается в Париже, где Берлин собирает команду, чтобы осуществить масштабное ограбление – похитить драгоценности стоимостью 44 миллиона евро. Воры должны сделать это за одну ночь.