Умер актер Берт Янг – звезда фильмов "Рокки"

8 октября ушел в вечность американский актер Берт Янг, наиболее известный по роли Поли Пеннино в фильмах франшизы "Рокки". Ему было 83.

О смерти 83-летнего ветерана Голливуда сообщила журналистам его дочь Энн Море Штайнгизер. Причину смерти близкие решили не называть.

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Что известно о Берте Янге

Джеральд Томмазо Делуиз (имя, под которым известен актер) родился 30 апреля 1940 года в Нью-Йорке. После прохождения службы в Корпусе морской пехоты США в 1950-х годах он продолжил свое образование в знаменитой актерской студии Ли Страсберга.

Благодаря своему актерскому потенциалу Янг получил признание за свою роль Поли в фильме 1976 года под названием "Рокки". Эта роль принесла ему номинацию на Оскар.



Берт Янг и Сильвестр Сталлоне в Рокки (1976) / United Artists

Берт Янг сыграл роль Поли во всех шести фильмах серии "Рокки". Среди его других важных ролей следует отметить известные фильмы, такие как "Китайский квартал" и "Однажды в Америке". Отмечается, что именно благодаря своему телосложению и строгому лицу Янг сыграл более 160 ролей в кино и на телевидении. Он часто играл босса мафии, детектива или преступника.



Берт Янг в фильме "Однажды в Америке" / Warner Bros

В его фильмографии также есть такие ленты как: "Конвой" (1978), "Крестный отец Гринвич-Виллидж" (1984), "Последний поворот на Бруклин" (1989), "Приключения Плуто Нэша" (2002) и множество других.

"Рокки" (1976): смотреть онлайн трейлер фильма