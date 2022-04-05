Без графики с буквами Z и V: на ютубе появился второй сезон сериала "Первые ласточки. Зависимые"

Новый канал выложил на свой ютуб-канал второй сезон сериала "Первые ласточки. Зависимые". Команда фильма убрала из его графики буквы Z и V, которые используют для обозначения военной техники.

На ютубе появился второй сезон сериала "Первые ласточки. Зависимые"

Украинские кинокомпании выложили в свободный доступ многие фильмы. Теперь поклонники "Первых ласточок" могут немного оторваться от новостей и бесплатно взглянуть на новые серии второго сезона сериала-антологии в ютубе.

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Как сообщил Новый канал, сначала сезон назывался "Zалежні", но сейчас команда сменила латинскую букву Z на кириллическую. Также российскую технику обозначают буквой V, поэтому отныне в графике сериала "Первые ласточки" буквы Z и V изменены на "З" и "В".

Дело в том, что буквы Z и V стали символом войны россии против Украины – ею обозначают российскую военную технику и используют на пророссийских демонстрациях, ее рисуют на автомобилях и рекламных щитах,

– сообщил Новый канал.



Новая графика сериала "Первые ласточки. Зависимые" / Фото Нового канала

"Первые ласточки. Зависимые": сюжет сериала и все серии онлайн

В центре событий 2 сезона "Первых ласточек" – жизнь студентов факультета журналистики, которые знакомятся с новой преподавательницей Кирой Зотовой. Женщина хорошо известна своими расследованиями, результаты которых обсуждают в печати. Поэтому загадочная смерть студента Ивана Кожуха привлекает его внимание.

Преподавательница сомневается, что парень покончил жизнь самоубийством. Следовательно, совместно со студентами она начинает открывать темные стороны заработка Ивана Кожуха и тайны его отношений с Кариной.

"Первые ласточки. Зависимые": смотрите 1 серию второго сезона

"Первые ласточки. Зависимые": смотрите 2 серию второго сезона

"Первые ласточки. Зависимые": смотрите 3 серию второго сезона

"Первые ласточки. Зависимые": смотрите 4 серию второго сезона

"Первые ласточки. Зависимые": смотрите 5 серию второго сезона

"Первые ласточки. Зависимые": смотрите 6 серию второго сезона

"Первые ласточки. Зависимые": смотрите 7 серию второго сезона

"Первые ласточки. Зависимые": смотрите 8 серию второго сезона