Безразлично, как Путин уйдет из мира: из-за выстрела в голову или удушения шарфом, – Буковский

Украинский кинорежиссер Сергей Буковский поделился своим мнением о войне России против мирного народа Украины. Кроме того, кинодеятель поддержал бойкот российского кино.

Сергей Буковский находится в Болгарии и пытается работать над новым важным проектом. Все диски с фильмами и материалами он, к сожалению, оставил в родном селе недалеко от Василькова.

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Сергей Буковский об эвакуации в Болгарию

Село режиссера находится недалеко от города Васильков, возле которого идут ожесточенные бои. "Именно здесь в первый день войны, 24 февраля, мы услышали взрывы в 5 утра. А потом взорвалась нефтебаза… ничего не видно, вокруг черный дым", – заметил режиссер.

Буковский с женой взяли две собаки, еду и ушли. "На два дня нам приютили участники нашего семинара, а потом мы поехали через Румынию в Болгарию, к нашим друзьям, – сказал режиссер. – Сейчас я в Софии. Все жесткие диски с фильмами, материалами остались дома. Слава Богу, наш продюсер сгрузил все материалы для новой работы, которую я только начал монтировать. Сейчас мы думаем, как продолжить работу, которая очень важна для настоящего".

Сергей Буковский – россиянин по происхождению

Сергей Буковский – русский по происхождению, родился в Башкирии. Его мама – киноактриса Нина Антонова, народная артистка Украины – тоже из России. Как и отец, кинорежиссер Анатолий Буковский, родом из Балашова.

Всю свою жизнь я прожил в Киеве, это мой родной город. Украина – моя Родина,

– поделился Буковский.

О смерти Путина

Сергей Буковский отметил, что ему безразлично, как Путин уйдет из этого мира – из-за выстрела в голову или удушения шарфом. "Так или иначе, конец близок", – дополнил он.

О промытых мозгах россиян

Однако режиссер подчеркнул, что ему не безразлично, он ужасается тому, что его двоюродные сестры из Москвы прислали веселую открытку, чтобы поздравить мою маму и мою жену с Международным женским днем ​​8 марта, с пожеланиями мирного неба над головой.

Им, как и миллионам других граждан России, промыли мозги или, возможно, мне стоит сказать, что их мозги полностью вымыты,

– отметил он.

"На это было целенаправленно потрачено миллиарды путинских долларов. И к этой работе была привлечена вся российская культурная сфера, в том числе и кинематограф – "важнейшее из всех искусств", по словам Ленина", – дополнил Буковский.

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