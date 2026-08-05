По информации instyle, 24-летняя певица получила главную роль в экранизации культового романа Сильвии Плат "Под стеклянным колпаком".

Съемки уже идут в Торонто, так что вскоре станет ясно, пополнится ли коллекция наград Айлиш еще и кинематографическими статуэтками.



Билли Айлиш на съемках / Фото BACKGRID



Ради роли певице пришлось временно расстаться со своим фирменным образом. На съемочной площадке Айлиш заметили с короткими каштановыми волосами, серьгами с жемчугом, красной помадой и платьем в стиле 1960-х – то есть полная противоположность привычным объемным худи и спортивным образам.



Билли Айлиш на съемках / Фото BACKGRID



Хотя "Под стеклянным колпаком" – ее первая большая роль в полнометражном фильме, актерский опыт у Айлиш уже есть: в 2023 году она появилась в сериале "Рой". Сама певица не раз признавалась, что давно мечтала о карьере актрисы, но долго боялась сделать этот шаг, а в свое время даже сознательно отложила эту мечту ради музыкальной карьеры.

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Билли Айлиш на съемках / Фото BACKGRID



Кстати, в этом году в кино дебютирует и Настя Каменских. Правда, ее первая роль в хорроре привлекла внимание не так, как языковой скандал вокруг анонса фильма.