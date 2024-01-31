Последняя премьера января: на Netflix вышел новый триллер, од которого вы не сможете оторваться

Это сериал, который соединил в себе жанры боевика, криминала, драмы и триллера. История, которая захватит вас с первых минут.

Узнайте в материале о чем сюжет кто в главных ролях ленты. А также сколько эпизодов нового сериала уже есть на стриминговой платформе Netflix.

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На Netflix вышел новый сериал: о чем сюжет

Стриминговая платформа впервые представила сериал "Бэби Бандито". Это последняя премьера января, которая точно вас заинтересует.

Это история о Кевине известного в Европе как Бэби Бандито. Еще недавно он был абсолютно сосредоточен только на своей карьере. Однако теперь любовь стала для него на первый план. Он готов рисковать своей безопасностью, чтобы поразить девушку, которая буквально смогла свести его с ума. Кевин даже собрал команду с целью осуществления громкого ограбления, чтобы стать легендой. Но это может завершиться для него очень плохо.

"Бэби Бандито": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бэби Бандито" новый сериал: кто среди актерского состава

Хулио Джоркера создал этот сериал с Николасом Контрерасом и Франсиской Армстронгом в главных ролях.

Следите за историей Кевина Тапиа и его группы где они пытаются сбалансировать свою новую жизнь. Новый сериал вдохновленный чилийским "Грабеж века" прибывает на Netflix 31 января,

– написал режиссер.

На Netflix уже доступны 8 эпизодов сериала которые ждут вашего просмотра.