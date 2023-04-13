Фильм был создан Объединением украинских продюсеров (ОУП) и SPACE Production, передает 24 Канал. Этот фильм напомнит украинцам без света и покажет, как энергетическая система страдала и восстанавливалась. Премьера фильма состоится на СТБ в воскресенье, 16 апреля, в 23.10.

К теме HBO снимет эпический сериал о Гарри Поттере: будет выходить в течение 10 лет – детали

Съемочная группа фильма "Блекаут. Рождество" получила эксклюзивный доступ в ряд критически важных объектов инфраструктуры, попала в места, после ударов российскими ракетами. Теперь каждый зритель увидит, как работает энергосистема изнутри.

Всего в фильме рассказано 12 историй. Их объединяет сюжетная линия главного диспетчера НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко. Он был в центре управления энергосистемой во время каждой атаки, когда российская ракета попадала в украинскую электростанцию или подстанцию. И делал все возможное, чтобы свет снова включался.



В Украине сняли фильм об энергетиках, возвращавших свет после атак / Фото прессслужбы

Фильм собрал истории из пяти городов – Одессы, Львова, Павлограда, Харькова, Киева.

В фильме, в частности, покажут сюжетные линии о:

фотографа Сергея, ищущего свет в темном Киеве;

военную и маму пятерых детей Елену;

хирург Андрей, который должен выполнять свою работу независимо от отключений электроэнергии;

швейцарского светового художника Гэри Хофштеттер, олицетворяющего в Украине арт-акцию "Christmas Light for Hope".

Но главными героями фильма являются украинские энергетики. В Украине тогда открылся целый "энергетический фронт" – вместе работали инженеры, электрики, ремонтные бригады, колл-центры, спасатели. Они научились действовать в условиях регулярных повреждений системы и постоянно несли свет.

Продюсер фильма "Блекаут. Рождество" Илона Шнейдер рассказала, что это стало проявлением несокрушимости Украины и борьбы против тьмы военной агрессии.

Огни Рождества будут сиять, несмотря на ракетные удары, потому что есть такой свет, который никогда не гаснет. Путин не стал похитителем украинского Рождества, как бы он этого ни хотел. Пока мы не начали снимать, я действительно не имела представления насколько наши энергетики — неравнодушные отчаянные. Каждая рассказанная история – это пример мужества, отважности и человечности,

– призналась она.

Фильм создали, чтобы показать героическую работу украинских энергетиков, чтобы украинцы узнали, почему приходилось проходить этим людям, чтобы в Украине были свет и связь.