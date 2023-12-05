Анна Алхим, скандальная украинская блоггерша, откровенно признается в своей позиции, находясь "вне политики", потребляет враждебный контент и до сих пор не переходит на украинский язык.

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Блогер Алхим потребляет и популяризирует российский контент

В частности, до сих пор не ходят разговоры о российском сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте". О нем активно пишут в сети украинские школьники и подростки, тем самым подогревая еще больший интерес среди сверстников.

Впрочем, выяснилось, что не только подростки заинтересовались русским контентом во время войны. Скандальная украинская блоггерша, Анна Алхим, неоднократно выражавшая свою позицию, говоря, что она "вне политики", общается на русском языке, а теперь, на свою широкую аудиторию у тикток и инстаграмм откровенно говорит о том, что она смотрит российский сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", о котором сейчас все говорят.

Украинские пользователи сети крайне возмутились такому поводинке, вот что они пишут:

"Вы адекватна? Спонсорируете российскую армию просмотрами этого сериала, тысячи смертей – на вашей совести!"

"Это российский сериал. Алхим, что еще должно произойти в Украине, чтобы ты и такие, как ты перестали смотреть это дерьмо? В очередной раз дно пробиваешь..."

"Чего ее не выгонят из страны?"

"К сожалению, многие смотрят этот сериал, даже патриоты… исподтишка..."

"Смотрели ли вы "20 дней в Мариуполе"? Посмотрите!"

"Слово пацана. Кровь на асфальте" – российский сериал, опасный для Украины

Естественно, пересмотр российского контента в Украине во время войны недопустим для сознательных граждан. Впрочем, мало того, что просмотрами этого сериала украинцы сами же спонсируют ракеты, кровь и смерти, такая шумиха вокруг вражеского продукта абсолютно не мотивирует бойцов на фронте и тех, кто борется за независимость Украины в тылу.

Кроме того, проблема сериала заключается в том, что он воссоздает эпоху, когда юноши выбирали жизнь на улице для получения образования и саморазвития. Фраза "Меня воспитала улица" происходит именно с того времени, когда молодежь часто попадала в конфликты, билась, грабила.

Самое тревожное, что этот сериал стал популярным и в Украине. Среди молодежи есть те, кто уже интересовался, существуют ли подобные криминальные группировки в Украине и как к ним можно присоединиться.