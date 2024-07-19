На 95-м году жизни: умер легендарный американский актер Боб Ньюгарт

18 июля, стало известно о смерти звезды сериалов "Теория большого взрыва" и "Отчаянные домохозяйки" Боба Ньюгарта. Он погиб после борьбы с рядом болезней.

Ему было всего 94 года. У него осталось четверо детей и десять внуков.

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Актер умер у себя дома в Лос-Анджелесе. В последние минуты жизни Боб находился в окружении родных и близких. О печальной вести сообщил публицист Ньюгарта Джерри Дигни.

Наш отец умер сегодня утром (18 июля – Кино 24) в окружении всей нашей семьи. Мы счастливы, что он воссоединился с нашей мамой и всеми своими друзьями, которые его ждут. Спасибо за все ваши добрые пожелания,

– объявили родные звезды.

Его семья добавила, что дети и внуки особенно любили Боба. Близкие попросили поклонников отнестись с уважением к их потере.

Отметим, актер начал карьеру как стендап-комик. В 1961-1962 годах он выпустил программу "Шоу Боба Ньюхарта", за которую получил премию Пибоди "За выдающийся вклад в радио и телевидение". Впоследствии мужчина стал актером, который запомнился публике из-за заикания.

Ньюгарт получил бешеную популярность после съемок в сериале “Отчаянные домохозяйки”, где сыграл отчима одной из главных героинь Сьюзен Мейер. В то же время о Бобе начали говорить благодаря роли Артура Джеффриса в фильме "Теория Большого взрыва". В 2013 году он получил за нее премию Эмми в номинации "Лучший приглашенный актер".