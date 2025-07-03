И хотя актер совсем не выглядит на свой возраст, на его счету уже немало впечатляющих лент – в частности боевиков. Поэтому в нашем новом материале Кино 24 мы собрали три топовые фильмы с Томом Крузом – от самых старых до самых новых кинопроектов.

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"На грани будущего

Действие фильма происходит в недалеком будущем. По сюжету, Земля находится под жестоким нападением инопланетной расы, которую называли мимиками. Эта угроза была настолько серьезной, что ни одна армия мира не могла с ней справиться. Поэтому они все вынуждены объединиться, чтобы противостоять общему врагу.

"На грани будущего": смотрите онлайн трейлер фильма

На фронт отправляли всех, даже тех, кто не имел никакого боевого опыта. Среди них был подполковник Белл Кейдж, который ни разу не участвовал в реальном бою. Его без всякой подготовки бросают в самое ядро войны и фактически обрекают на гибель.

Перед своей смертью он таки успевает убить одного из пришельцев. И тогда становится это невероятное. Контакт с этим пришельцем запускает временную петлю, в которой он вынужден снова и снова переживать ту же боль.

"Мир забвения"

В центре сюжета Джек Харпер. Он участвует в сложной операции по добыче жизненно важных ресурсов с поверхности планеты. Во время одного из очередных патрулей Джек спасает загадочную незнакомку с космического корабля, потерпевшего крушение. Ее неожиданное появление становится началом событий, меняющих все.

"Мир забвения": смотрите онлайн трейлер фильма

"Топ Ган: Меверик"

Культовая лента с Томом Крузом, премьера которой состоялась в 2022 году. Новые времена диктуют новые правила, создают новых врагов и требуют новых героев.

"Топ Ган: Меверик": смотрите онлайн трейлер фильма

Сможет ли бесстрашный пилот Меверик справиться с очередными вызовами? И какую цену придется заплатить на этот раз?

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