Если позади тяжелый рабочий день, точно стоит устроить себе отдых за просмотром интересной и напряженной ленты. Настоящие киноманы часто предпочитают именно боевики.

Это киноистории, которые заставляют сердце биться быстрее и ускоряют дыхание. В материале Кино 24 мы собрали список именно таких лент. Выбирайте своего фаворита!

Какие боевики стоит посмотреть после тяжелого рабочего дня?

"Звук свободы"

"Звук свободы" – это американский боевик о бывшем правительственном агенте, который стал мстителем. В ленте вы увидите торговлю людьми, спасение детей, тайную операцию и международные преступления, с которыми борется человек. Он берет на себя миссию спасти детей и наказать всех тех, кто над ними издевается.

"Не время умирать"

Еще один боевик, который точно стоит вашего внимания, это история о Джеймсе Бонде. Он мечтал о спокойной жизни на Ямайке после завершения своей службы, но его планам не суждено было сбыться. Ведь старый друг, по имени Феликс обращается к нему за помощью.

Казалось бы все просто: нужно спасти похищенного ученого. Но в один момент Джеймс Бонд быстро понимает, что это дело имеет очень большие риски. Ему придется иметь дело с одним из самых жестоких врагов в его карьере.

"Тот, что бежит по лабиринту"

В центре сюжета Томас, который в один момент просыпается в лифте, и все, что он помнит, это свое имя. Парень оказывается на большой открытой территории, которая почему-то окружена огромными каменными стенами.

Он встречает группу подростков, которые оказались в такой же ситуации, как Томас. Они не помнят своего прошлого и все, что им остается, это пытаться выжить в полной изоляции.