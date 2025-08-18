Якщо позаду важкий робочий день, точно варто влаштувати собі відпочинок за переглядом цікавої та напруженої стрічки. Справжні кіномани часто надають перевагу саме бойовикам.

Це кіноісторії, які змушують серце битись швидше та прискорюють дихання. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали список саме таких стрічок. Обирайте свого фаворита!

Які бойовики варто подивитись після важкого робочого дня?

"Звук свободи"

"Звук свободи" – це американський бойовик про колишнього урядового агента, який став месником. У стрічці ви побачите торгівлю людьми, порятунок дітей, таємну операцію та міжнародні злочини, з якими бореться чоловік. Він бере на себе місію врятувати дітей та покарати усіх тих, хто над ними знущається.

"Звук свободи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Не час помирати"

Ще один бойовик, який точно вартує вашої уваги, це історія про Джеймса Бонда. Він мріяв про спокійне життя на Ямайці після завершення своєї служби, але його планам не судилося збутися. Адже старий друг, на ім'я Фелікс звертається до нього по допомогу.

Здавалося б все просто: потрібно врятувати викраденого вченого. Але в один момент Джеймс Бонд швидко розуміє, що ця справа має дуже великі ризики. Йому доведеться мати справу з одним із найжорстокіших ворогів у його кар'єрі.

"Не час помирати": дивіться онлайн трейлер фільму

"Той, що біжить лабіринтом"

У центрі сюжету Томас, який в один момент прокидається в ліфті, і все, що він пам'ятає, це своє ім'я. Хлопець опиняється на великій відкритій території, яка чомусь оточена величезними кам'яними мурами.

"Той, що біжить лабіринтом": дивіться онлайн трейлер фільму

Він зустрічає групу підлітків, які опинились у такій же ситуації, як Томас. Вони не пам'ятають свого минулого і все, що їм залишається, це намагатися вижити в повній ізоляції.