Очевидно, головна акторка серіалу Дженна Ортега, яка грає роль легендарної Венздей, отримала неабияку популярність. У матеріалі Кіно 24 ми покажемо, як вона виглядає у реальному житті та розповімо, чим займається.

Як виглядає в реальному житті Дженна Ортега, яка грає роль Венздей?

Наразі Дженні Ортезі 22 роки. У вересні 2025 року акторці виповниться 23. І навіть попри свій юний вік вона уже змогла досягнути шалених успіхів.

Роль у популярному серіалі "Венздей" зробила Ортегу всесвітньо відомою акторкою. Ба більше, наразі глядачі активно переглядають 2 сезон стрічки, у якій вона стала ще й виконавчою продюсеркою.

Раніше Дженна зізнавалась, що мріє опинитись поза камерою та виконувати роль режисерки. А зараз акторка активно бере участь у зйомках, як акторка та фотомодель.

Попри те, що кар'єра Дженни Ортеги складається дуже успішно, вона також зізнавалась про виснажливість її професії. Зокрема, акторці важко дається слава та популярність. Тому Дженна почала практикувати медитацію та займатись живописом. Це допомагає акторці відновити баланс всередині та знайти у собі сили для повноцінної роботи на знімальному майданчику.