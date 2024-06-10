3 высокорейтинговые боевики, которые будут держать в напряжении до последнего

Если мелодрамы и фильмы, чтобы хорошенько поплакать – это не ваша зона интересов, то мы подготовили для вас отличный вариант того, что можно выбрать для просмотра вечером. Лучшие высокорейтинговые боевики, от которых мурашки по коже.

В материале Кино 24 вы найдете список таких лент. Эти фильмы точно найдут отклик в сердцах тех, кто является сторонниками боевиков.

Рекомендуем Екатерина Тышкевич неожиданно вступилась за россиян: "Никогда не буду поддерживать травлю"

"Восстание Штатов"

Рейтинг IMDb: 7.3

Это британско-американский антиутопический военный боевик, написанный и срежиссированный Алексом Гарлендом. В главных ролях снялись Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Хендерсон и Ник Офферман.

Сюжет разворачивается после политического кризиса, когда несколько штатов провозглашают свою независимость и начинают военные действия против Вашингтона. Американское правительство решает подавить это восстание. За развитием событий наблюдает команда журналистов, которая направляется в Вашингтон, чтобы взять интервью у президента.

"Восстание Штатов": смотрите онлайн трейлер фильма

"Джон Уик"

Рейтинг IMDb: 7.4

После смерти жены Джон Уик, бывший наемный убийца, решил выйти отойти от дел. Его главным увлечением стала машина Ford Mustang 1969 года выпуска, за которой он нежно ухаживает, поскольку она является единственной памятью о его любимой.

Когда незнакомец предлагает купить Мустанга, Джон категорически отказывается. Это приводит к трагедии: обиженный покупатель возвращается к Уику, жестоко избивает его до полусмерти и убивает его единственную подругу, собаку, по имени Дэйзи. Смерть Дейзи становится последней каплей для Джона. Это запускает цепную реакцию, где боль потери можно утолить только жаждой мести.

"Джон Уик": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тенет"

Этот научно-фантастический боевик-триллер 2020 года, написан и срежиссирован Кристофером Ноланом, был продюсирован Ноланом вместе с Эммой Томас. Фильм является совместным производством Великобритании и США, а главные роли исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Димпл Кападия, Майкл Кейн и Кеннет Брана.

В сюжете речь идет о секретном агенте, который учится управлять потоком времени, чтобы предотвратить катастрофическое нападение из будущего, грозящее уничтожить настоящее.

"Тенет": смотрите онлайн трейлер фильма

Приглашаем к просмотру. Вы можете посмотреть трейлеры и ознакомиться с описаниями сюжетов, что точно поможет выбрать лучший фильм на вечер.