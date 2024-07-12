3 боевика, которые оценят настоящие любители экстрима

Если вы увлекаетесь драками, экстримом и адреналином в кадре, наша новая подборка именно для вас. Мы составили список высокорейтинговых боевиков, которые уже покорили сердца миллионов зрителей.

Эти фильмы обещают держать вас в напряжении от начала до конца, даря незабываемые эмоции и яркие впечатления.В материале Кино 24 выбирайте и смотрите ленту уже в этот вечер.

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"Отель Мумбаи"

Индия – далеко не самая богатая страна в мире. Однако даже в этом бедном государстве существуют такие роскошные места, как отель "Тадж-Махал Палас", где каждый посетитель может почувствовать себя на вершине.

В 2008 году этот, казалось бы, абсолютно безопасный уголок города попал в серию террористических актов, которые прокатились по Мумбаи. Перед глазами зрителей разворачиваются истории совершенно незнакомых между собой людей, которых объединяет лишь одно: все они оказались в эпицентре известных мест города в самый неудачный для этого момент.

"Отель Мумбаи": смотрите онлайн трейлер фильма

"Апгрейд"

Современные технологии проникают во все аспекты человеческой жизни, становясь ее неотъемлемой частью. Главный герой этой истории – технофоб, который мстит за убийство своей жены и за собственную физическую травму, повлекшую частичный паралич.

Его главным оружием возмездия становится экспериментальный компьютерный чип-имплант под названием Stem. Этот имплант дает ему возможность снова двигаться и приобретать чрезвычайные способности, которые он использует для достижения справедливости.

"Апгрейд": смотрите онлайн трейлер фильма

"Аудитор"

Это история о математическом гении Кристиане Вулффе, который проверяет бухгалтерию для опасных преступных организаций по всему миру. Когда за ним начинает следить отдел борьбы с преступностью Министерства финансов США, Кристиан решает найти законопослушного клиента, чтобы сбить правоохранителей со следа.

Он соглашается провести аудит у компании, изготавливающей робототехнику, и обнаруживает в ее документах отклонения на несколько миллионов долларов. Однако, как только Кристиан начинает раскрывать следы этих денег, в деле появляются жертвы.

"Аудитор": смотрите онлайн трейлер фильма

Эти фильмы гарантированно подарят вам незабываемые эмоции. Выберите тот сюжет, который заинтересовал вас больше всего, и создайте себе лучший вечер после тяжелой рабочей недели. Независимо от вашего настроения или предпочтений, в этом списке найдется что-то, что сделает ваш отдых особенным и увлекательным.