3 качественных боевика, которые должен увидеть каждый поклонник жанра

Если вы настоящий поклонник жанра боевиков, то наша новая подборка идеально подойдет для вечернего просмотра. Ведь в ней мы собрали фильмы, среди которых вы точно сможете найти своего фаворита.

В новом списке 24 Канала – ленты от настоящей классики, которая сформировала жанр боевиков, до современных экшен-фильмов с глубоким сюжетом. Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром уже сегодня.

Смотрите также "Там горело все": звезда фильма "Ну мам" вынужденно покинула родной дом

Какие боевики стоит посмотреть вечером?

"Гладиатор"

"Гладиатор" – это один из фильмов, которые стоит увидеть настоящим поклонникам боевиков, ведь это исторический экшн с мощным сюжетом и глубокими эмоциями. Премьера ленты состоялась в 2000 году, и фильм был настолько успешным, что получил сразу пять статуэток Оскара. Поэтому ваше внимание он точно сможет захватить.

"Гладиатор": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рейд"

Еще один фильм, который стоит посмотреть настоящим поклонникам боевиков, – это "Рейд" 2011 года. Ведь это одна из лучших лент с рукопашными боями в истории кино.

"Рейд": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм вышел в 2011 году и на сегодня имеет рейтинг 7,6 балла на IMDb. Под конец ленты сюжет набирает бешеных оборотов, поэтому вы точно получите удовольствие от финала с желанным хеппи-эндом.

"Хищник"

Фильм "Хищник" также сможет захватить ваше внимание, ведь это классика, которая сформировала жанр боевиков. Это культовая лента с элементами триллера, вышедшая в 1987 году.

"Хищник": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм стал первым в популярной франшизе "Хищник" и собрал огромные кассовые сборы – более 98 миллионов долларов. Это история о прилете пришельца на Землю с целью охоты на людей.