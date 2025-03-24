Известный украинский актер поделился, как снимают украинские сериалы: "Верим, что все изменится"

Известный украинский актер Богдан Буйлук, который активно снимается в сериалах и играет в театре, поделился своим мнением относительно процесса съемок сериалов в Украине. Артист имеет значительный опыт в этой сфере и хорошо понимает механизмы, которые стоят за созданием украинских лент.

Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на интервью Алины Доротюк.

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Богдан Буйлук о том, как снимают украинские сериалы

Богдан обращает внимание на то, что большинство украинских сериалов являются однотипными, с подобными сюжетными линиями, только с различными интерпретациями. При всем том, эти сериалы находят свою аудиторию в Украине, и зрители воспринимают их с удовольствием.

Эта аудитория это смотрит, им это нравится,

– говорит актер.

Интервью Богдана Буйлука: смотрите видео онлайн

Несмотря на это, Богдан называет сериалы "Поймать Кайдаша" и "Первые ласточки" исключениями среди других украинских лент, подчеркивая, что эти работы значительно прогрессивнее и отличаются высоким уровнем качества и контента. Они, по мнению актера, демонстрируют новые подходы к созданию сериалов и могут стать ориентиром для развития украинского кинематографа в будущем.

Конечно, мы все верим, что все изменится,

– говорит Богдан.

Несмотря на то, что индустрия снимает преимущественно коммерчески ориентированные проекты, Богдан Буйлук все же надеется, что украинское кино со временем будет совершенствоваться, становиться более разнообразным и творческим, и найдет новые пути для развития.