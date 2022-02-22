"Ботоксный бункерный дед": Сенцов, Ворожбит и другие звезды кино возмутились заявлениями Путина

В понедельник вечером, 21 февраля, главарь оккупантов сделал несколько циничных заявлений в обращении якобы к россиянам и признал боевиков "легитимными". Звезды украинского кино смело отреагировали в соцсетях, – подробнее на Кино 24

С момента озвучивания фальсифицированных фактов об истории украинского народа Путиным в сети появились реакции звезд шоу-биза и киноиндустрии, которые смело заявили о своей позиции и выразили поддержку согражданам.

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В частности, режиссер и бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов предоставил в своем фейсбуке яркую характеристику российскому оккупанту.

Ботоксный бункерный дед окончательно сошел с ума и тащит нас всех в Третью мировую.



Сообщение Олега Сенцова / Скриншот 24 канала

Также режиссер Наталья Ворожбит, известная благодаря телевизионному сериалу "Поймать Кайдаша" и представителя Украины на премию Оскар лентой "Плохие дороги", выразила четкую позицию относительно современной ситуации. Сообщение режиссера было специально написано на русском, ведь она обращалась к жителям государства оккупанта.

Учусь ненавидеть, плохо получается, поняла почему – не могу одушевить Пу и его избирателей. Это же черная туча из говна и палок, что накрыла землю, ну какие тут чувства, кроме желания ее уничтожить. Ненавидеть можно живого человека.

Наталья поделилась, что впервые за долгое время увидела в российской ленте реакцию на то, что до этого наблюдался какой-то сон разума, анабиоз, "культурка". И добавила, что за этой реакцией увидела также отсутствие надежды и обреченность.

Ребята, как оно у вас там такое развелось, вырастилось. Ваши дети, получается, тоже обречены, раз вы позволяете, живете с этим столько лет, приумножаете... но ведь мы в заложниках вашего выбора, вот что *уйня. Вам неудобно, неприятно, стыдно (спасибо), но жить можно, а нам это не дает.



Сообщение Наталки Ворожбит / Скриншот 24 канала

Еще одна режиссер Ирина Цилык, автор ленты о Донбассе "Земля голубая, будто апельсин", написала свое сообщение в фейсбуке на английском, очевидно, обращаясь к зарубежным друзьям и знакомым.

Что ж, вчера мы увидели истинное лицо русского фашизма. Ненависть российского диктатора к Украине – стране, вышедшей из сферы его влияния – настолько велика, что ее не скрывает даже язык жестов и мимики. Я не буду писать вам о том, сколько откровенной лжи об Украине мы услышали вчера (хотя важно понимать, что Путин при поддержке миллионов согласных или безгласных людей построил царство фальшивых зеркал, где белое называется черным, и наоборот).

Ирина заявила, что в конце концов со вчерашнего дня все стало на свои места, и уже не нужно объяснять иностранцам, почему украинцы называю эту войну российско-украинской, если официально она называлась по-другому. Режиссер еще раз подчеркнула, что по сути, это война России против Украины, которая длится давно (не то что 8 лет, а гораздо дольше). И добавила, что действия Путина, основанные на сталинских амбициях и традициях, направлены на воссоединение империи, в то самое время, когда Украина, которая оправилась от многолетней российской оккупации, чувствует себя свободной страной со своей идентичностью, которая прошла переломный момент и не видит пути назад.

"Украина будет сопротивляться. Но сейчас нам нужна поддержка цивилизованного мира. И я имею в виду не только санкции или другие действия лидеров наших союзников. Нам также нужна информационная поддержка. Каждый из вас, друзья. Кажется, Украина снова в центре внимания всего мира (по крайней мере мне хочется в это верить). Но нам нужно больше. Я знаю, что миллионы молчаливых россиян (или тех из культурного пузыря, которым хватило смелости лишь на недовольные посты в Facebook) не остановят своего фюрера. Но это может сделать весь цивилизованный мир, у нас много всяких инструментов и оружия", – уверенно высказалась Ирина Цилык.

Главное – не смотреть молча, как Левиафан хочет сожрать чужую страну. Мою страну.



Сообщение в фейсбуке Ирины Цилык / Скриншот 24 канала

Актер ленты Олега Сенцова "Носорог", активист и участник боевых действий Сергей Филимонов распространил информацию с просьбой не сообщать и не распространять важную военную информацию в интернете о передвижениях ВСУ. Также автор отметил, что всем украинцам сейчас стоит позаботиться о мерах безопасности и анонимности, даже и соцсетях, и не хранить такие файлы на любых носителях, а особенно на смартфонах.



Сообщение Сергея Филимонова / Скриншот 24 канала

Марина Эр Горбач, режиссер ленты "Клондайк", также выразила в фейсбуке поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому и подчеркнул, что ему придется быть сильным, смелым и ярким лидером, что и станет его лучшей ролью.

Актриса украинского кино Ирма Витовская-Ванца обнародовала в своем инстаграме картинку-заявлений о том, что она будет оставаться в Украине, чтобы не случилось.



Сообщение Ирмы Витовской-Ванца / Скриншот 24 канал

Сборник украинских русскоязычных сериалов Тарас Цымбалюк опубликовал в своих сторис в инстаграме популярный мем, который высмеивает путинскую фразу о том, что Украину создал Ленин.



Сообщение Тараса Цымбалюка / Скриншот 24 канала

Звезда украинского сериала "Злоязычие" и экс-холостячка Ксения Мишина распространила в своем инстаграме обращение Президента Зеленского к украинцам. На этом поддержка украинской позиции закончилась.



Сообщение Ксении Мишиной / Скриншот 24 канала

Добавим, что некоторые актеры и актрисы украинского кино и театра, например, как Ольга Сумская никоим образом не отреагировали на реалии в Украине, в частности на угрозу полномасштабного вторжения. Более того, Ольга считала уместным и своевременным освещать свои посещения студии канала "Интер", который известен своими русскоязычными программами и транслируемых выступлений звезд страны оккупанта.



Сообщение Ольги Сумской / Скриншот 24 канала