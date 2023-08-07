Ради жены: актер Брайан Кренстон завершит карьеру в 2026 году

Американский актер Брайан Кренстон, известный ролями в ситкоме "Сайнфелд" и сериалах "Малкольм в центре внимания" и "Пуститься берега", планирует завершить карьеру в 2026 году. Он хочет больше времени посвятить жене Робин Дирден.

После успешного завершения съемок сериала "Пуститься берега", актер начал новый этап своей карьеры, сыграв в нескольких фильмах, включая Годзиллу, Остров собак и Могучих рейнджеров. В общем, с 1980 года он сыграл потрясающее количество ролей – 167.

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Брайан Кренстон заявил, что прекратит актерскую карьеру в 2026 году

Как сообщил актер, он хочет сменить парадигму. "Последние 24 года Робин жила, держась за мой хвост", – сказал он. – Она была плюс один, она была женой знаменитости. Ей пришлось изменить свою жизнь на мою. Она имеет от этого огромную пользу, но мы не равны. Я хочу это выровнять. Она этого заслуживает".

Артист поделился, что хочет переехать во Францию вместе с супругой. Также он выразил намерение продать свою половину компании по производству мескаля "Dos Hombres". Кристон имеет общую собственность в этой компании с актером из сериала "Пуститься берега" и близким другом Аароном Полом, который известен своей ролью Джесси Пинкмена.

Я хочу иметь такой опыт (свободной жизни – 24 Канал). Я хочу ездить на однодневные поездки, разжигать огонь в камине и пить вино с новыми друзьями, а не читать сценарии,

– сказал он.

"Это не будет похоже на "О, я почитаю и посмотрю, что я собираюсь делать". Нет, это пауза. Это моя остановка".

Брайан Кренстон с женой Робин Дирден / FilmMagic