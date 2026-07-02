Именно таким является фильм "Братик", премьера которого состоялась 26 июня 2026 года. В материале 24 Канала мы рассказываем о сюжете, актерском составе и о том, почему этот фильм уже успел завоевать симпатии зрителей.

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Кому стоит посмотреть комедию "Братик"?

Несмотря на то, что премьера состоялась совсем недавно, комедия уже заняла третье место в рейтинге самых популярных фильмов Netflix среди украинских зрителей. Об этом сообщает блог Tudum by Netflix. Выше в рейтинге расположились украинский фильм "Киллхаус" и американская комедийная мелодрама "Сообщение для Изабеллы".

В топ-10 также вошли и другие картины разных жанров, так что каждый сможет найти что-то по душе. Если же вы ищете легкую комедию, которая поможет отвлечься от повседневных забот и подарит хорошее настроение, "Братик" станет отличным выбором.



Фильм "Братик" / Фото Netflix

О чем сюжет фильма и кто сыграл главные роли?

В центре сюжета – успешный риэлтор, привыкший жить по четкому плану и держать все под контролем. Однако однажды его упорядоченная жизнь переворачивается с ног на голову, когда на пороге появляется младший брат.

Он – полная противоположность главному герою: у него другой характер, совсем другой образ жизни и другой взгляд на будущее.

"Братик": смотрите онлайн трейлер фильма

Несмотря на все разногласия, братьям придется научиться находить общий язык, ведь они – самые родные люди. Однако сделать это будет совсем непросто, а каждый их день превратится в череду забавных и непредсказуемых приключений.

Главные роли в фильме исполнили Джон Сина, Эрик Андре, Мишель Монаган, Кристофер Мелони и Шерри Кола.

Режиссером картины выступил Мэттью Спайсер.