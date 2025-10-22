"Бриджертоны" возвращаются: все, что нужно знать о 4 сезоне романтического хита от Netflix

Легендарный сериал "Бриджертоны" вернется на экраны зрителей совсем скоро –в январе следующего года. Фанатов культовой романтической истории ждет новая сюжетная линия о еще одном брате из семьи Бриджертонов.

Сериал "Бриджертоны" с момента выхода первого сезона в 2020 году стал еще одним хитом Netflix. Поклонники с нетерпением ждут премьеру следующих эпизодов. В материале 24 Канала читайте все, что сейчас известно о 4 сезоне.

Каким будет сюжет 4 сезона "Бриджертонов"?

Центральным персонажем нового сезона станет Бенедикт Бриджертон – остряк и авантюрист, который до того наблюдал за любовными приключениями своих братьев и сестер.

На бале-маскараде он встретится с загадочной Софи Бек: между ними сразу возникнет химия. Но девушка на самом деле не дебютантка, а горничная, которая находится в тени своей леди Араминты Ган. Но Бенедикт узнает об этом не сразу.

Это экранизация третьей книги Джулии Куинн из серии "Бриджертоны", а именно, "Предложение от джентльмена".

"Бриджертоны" 4 сезон: смотрите тизер онлайн

Актерский состав 4 сезона

Главных героев в новом сезоне будут играть Люк Томпсон (Бенедикт) и Йерин Ха (Софи Бек). Ее начальницу, леди Араминту, воплотит Кэти Люн. В новом "брачном" сезоне дебютируют две дочери Ган – старшая Розамунд (которую сыграет Мишель Мао) и младшая Пози (ее роль досталась Изабелле Вэй).

К своим ролям вернутся Голда Рошевель (королева Шарлотта), Никола Кохлан (Пенелопа Фезерингтон) и Клавдия Джесси (Элоиза Бриджертон).

Когда ждать премьеру?

Платформа Netflix продолжает придерживаться тенденции разделять новые сезоны популярных сериалов на две части. Таким образом, премьера первых четырех эпизодов 4 сезона состоится 29 января 2026 года, а финальные серии выйдут 26 февраля. Сезон будет состоять из 8 эпизодов.