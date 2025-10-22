"Бріджертони" повертаються: все, що треба знати про 4 сезон романтичного хіта від Netflix

Легендарний серіал "Бріджертони" повернеться на екрани глядачів зовсім скоро – у січні наступного року. Фанатів культової романтичної історії чекає нова сюжетна лінія про ще одного брата з сім'ї Бріджертонів.

Серіал "Бріджертони" з моменту виходу першого сезону у 2020 році став ще одним хітом Netflix. Шанувальники з нетерпінням чекають на прем'єру наступних епізодів. У матеріалі 24 Каналу читайте все, що наразі відомо про 4 сезон.

Яким буде сюжет 4 сезону "Бріджертонів"?

Центральним персонажем нового сезону стане Бенедикт Бріджертон – дотепник і авантюрист, який до того спостерігав за любовними пригодами своїх братів і сестер.

На балі-маскараді він зустрінеться із загадковою Софі Бек: між ними одразу виникне хімія. Але дівчина насправді не дебютантка, а покоївка, яка перебуває у тіні своєї леді Арамінти Ган. Та Бенедикт дізнається про це не одразу.

Це екранізація третьої книжки Джулії Квінн з серії "Бріджертони", а саме, "Пропозиція від джентльмена".

"Бріджертони" 4 сезон: дивіться тизер онлайн

Акторський склад 4 сезону

Головних героїв у новому сезоні гратимуть Люк Томпсон (Бенедикт) і Єрін Ха (Софі Бек). Її начальницю, леді Арамінту, втілить Кеті Люн. У новому "шлюбному" сезоні дебютують дві доньки Ган – старша Розамунд (яку зіграє Мішель Мао) та молодша Позі (її роль дісталась Ізабеллі Вей).

До своїх ролей повернуться Голда Рошевель (королева Шарлотта), Нікола Кохлан (Пенелопа Фезерінгтон) та Клавдія Джессі (Елоїза Бріджертон).

Коли чекати на прем'єру?

Платформа Netflix продовжує дотримуватися тенденції розділяти нові сезони популярних серіалів на дві частини. Таким чином, прем'єра перших чотирьох епізодів 4 сезону відбудеться 29 січня 2026 року, а фінальні серії вийдуть 26 лютого. Сезон складатиметься з 8 епізодів.