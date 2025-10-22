Редакція 24 Каналу розповість, які серіали про пограбування варто подивитись. Зберігайте список і обирайте, що увімкнути після робочого дня.

Які серіали про пограбування подивитись?

"Паперовий будинок"

Кількість сезонів : 5

: 5 Кількість серій: 48

Події серіалу відбуваються в Іспанії. Чоловік на прізвисько "Професор" збирає вісьмох людей, щоб вони проникнули до Іспанського монетного двору і втекли з 984 мільйонами євро.

Герої використовують назви міст як псевдоніми, щоб зберігати анонімність. Вони захоплюють заручників і планують залишатися в монетному домі, поки не надрукують гроші. Водночас на злочинців полює поліція.

Згодом вони планують пограбування Банку Іспанії.

"Паперовий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Люпен"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 17

Ассан Діоп прагне помститися сім'я, що звинуватила його батька в крадіжці, яку той не скоював. Чоловік збирається вкрасти кольє французької королеви Марії-Антуанетти, яке зберігається в Луврі й належить заможній родині Пеллегріні. Водночас Ассан намагається приділяти час синові Раулю, який живе з мамою.

"Люпен": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Хороші дівчата"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій: 50

Це історія про чотирьох матерів, які грабують супермаркет і зв'язуються з кримінальним авторитетом та ФБР. Головні роів виконали Крістіна Хендрікс, Ретта (Марієтта Сангай Серліф) та Мей Вітмен.

"Хороші дівчата": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Берлін"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

Це приквел до серіалу "Паперовий будинок", який розповідає про Андреса де Фонольоса, відомого як "Берлін". Команда, яку він збирає в Парижі, має здійснити масштабне пограбування – вкрасти коштовності за одну ніч.

"Берлін": дивіться онлайн трейлер серіалу