Однак одразу кілька серіалів уже обігнали "Бункер мільярдерів". Які – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Не пропустіть Неможливо відірватися: 2 нові мінісеріали, які можна переглянути за один день

Які серіали обігнали "Бункер мільярдерів" на Netflix?

"Дипломатка"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 22

Кейт Вайлер стає пані послом США у Великій Британії та повинна врегулювати міжнародну кризу. Однак жінка розуміє, що недостатньо кваліфікована для нової посади. Водночас вона намагається врятувати свій шлюб.

"Дипломатка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Рекрути"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

У серіалі розповідається про Кемерона Коупа, який тримає свою гомосексуальність у таємниці, і вступає до Корпусу морської піхоти США. Це історія про випробування, що проходять хлопець, його друг Рей Макаффі та їхні товариші під час базової підготовки, а також про матір Кемерона, яка намагається прийняти вибір сина.

"Рекрути": дивіться онлайн трейлер серіалу

Захопливі сюжети кіно нікого не залишають байдужим. Компанія Favbet також не залишає без емоцій. Зручний сервіс із широким вибором ігор, де кожен знайде щось для себе.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Дім Гіннесів"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

Події серіалу розгортаються у Дубліні та Нью-Йорку в XIX столітті після смерті сера Бенджаміна Гіннеса, завдяки якому пивоварня Guinness стала успішною. Тепер її доля в руках чотирьох дітей чоловіка.

"Дім Гіннесів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чудовисько: Історія Еда Ґіда"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

Це останній сезон антологічного серіалу Райана Мерфі та Ієна Бреннана, який розповідає історію чоловіка, що став хрещеним батьком усіх серійних убивць. У 1950-х роках Ед вбивав і оскверняв тіла багатьох жінок.

"Чудовисько: Історія Еда Ґіда": дивіться онлайн трейлер серіалу

Раніше ми писали про цікаві серіали на Netflix, які ви могли пропустити.