Мінісеріали – найкращий вибір для тих, хто обожнює бути в напрузі від першої хвилини до фінальних титрів. З такими стрічками день мине непомітно, пише Кіно 24.

До слова 3 цікаві серіали на Netflix, які ви могли пропустити

"Завдання"

Головний герой серіалу – агент ФБР та керівник оперативної групи Том. Він разом з командою намагається перешкодити серії пограбувань наркокубел у робочому передмісті Філадельфії.

Тому доводиться протистояти Роббі, який спершу здається звичайним сім'янином, але його подвійне життя опиниться у центрі кримінальної драми. Марк Руффало втілив роль головного героя у трисерійній стрічці, що вийшла у вересні на HBO.

"Завдання": дивіться трейлер онлайн

"Вікторія Бекхем"

Документальний серіал складається з трьох епізодів та розповідає про історію звичайної дівчини з Англії, яка мріяла про славу і змогла добитись своєї цілі. Тут показаний шлях Вікторії Бекхем – від участі в гурті Spice Girls до стосунків з футболістом Девідом Бекхемом та успіху у сфері високої моди.

Починаючи з її днів у складі Spice Girls у 1990-х, Вікторія Бекхем була і залишається однією з найвідоміших жінок світу. Її етап як Posh Spice залишився позаду, а сьогодні Вікторія будує власну модну імперію. І тепер фанати зможуть дізнатися справжню історію цього шляху,

– додає Netflix.

"Вікторія Бекхем": дивіться трейлер онлайн

До слова, в Україні 20 жовтня вийшов американський шпигунський серіал "Агентство". Це особлива прем'єра, адже одну з ролей у стрічці зіграв українець Олександр Рудинський.