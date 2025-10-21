Мини-сериалы – лучший выбор для тех, кто обожает быть в напряжении от первой минуты до финальных титров. С такими лентами день пройдет незаметно, пишет Кино 24.

К слову 3 интересные сериалы на Netflix, которые вы могли пропустить

"Задание"

Главный герой сериала – агент ФБР и руководитель оперативной группы Том. Он вместе с командой пытается помешать серии ограблений наркокубел в рабочем пригороде Филадельфии.

Поэтому приходится противостоять Робби, который сначала кажется обычным семьянином, но его двойная жизнь окажется в центре криминальной драмы. Марк Руффало воплотил роль главного героя в трехсерийной ленте, вышедшей в сентябре на HBO.

"Задание": смотрите трейлер онлайн

"Виктория Бекхэм"

Документальный сериал состоит из трех эпизодов и рассказывает об истории обычной девушки из Англии, которая мечтала о славе и смогла добиться своей цели. Здесь показан путь Виктории Бекхэм – от участия в группе Spice Girls до отношений с футболистом Дэвидом Бекхэмом и успеха в сфере высокой моды.

Начиная с ее дней в составе Spice Girls в 1990-х, Виктория Бекхэм была и остается одной из самых известных женщин мира. Ее этап как Posh Spice остался позади, а сегодня Виктория строит собственную модную империю. И теперь фанаты смогут узнать настоящую историю этого пути,

– добавляет Netflix.

"Виктория Бекхэм": смотрите трейлер онлайн

К слову, в Украине 20 октября вышел американский шпионский сериал "Агентство". Это особая премьера, ведь одну из ролей в ленте сыграл украинец Александр Рудинский.