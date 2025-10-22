У цій добірці редакція Кіно 24 зібрала кілька небанальних серіалів про супергероїв. Вони, до речі, доволі короткі, тож ідеально підійдуть для людей, у яких насичений графік.

Які небанальні серіали про супергероїв подивитись?

"Залізне серце"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 6

Події серіалу розгортаються після тих, що були у фільмі "Чорна пантера: Ваканда назавжди". У центрі сюжету – молода геніальна винахідниця Рірі Вільямс, яка повертається до рідного Чикаго.

Дівчина прагне залишити слід в історії. Рірі створює залізні костюми. У гонитві за амбіціями головна героїня зустрічає таємничого, але чарівного Паркера Роббінса, відомого як "Капюшон".

"Залізне серце": дивіться трейлер онлайн

"Покоління V"

Кількість сезонів : 2

: 2 Кількість серій: 14

Студенти випробовують свої фізичні й моральні сили, змагаючись за бажане найвище місце в Університеті Годолкіна. Коли розкриваються таємниці закладу, вони мають зрозуміти, якими героями стануть.

"Покоління V": дивіться трейлер онлайн

"Спадщина Юпітера"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

Супергеройська команда "Союз", яку очолює Шелдон Семпсон, використовувала свої сили, щоб покращити людство, однак їхнє покоління старіє. Суперсили успадкували діти, але вони бояться не виправдати сподівання батьків.

"Спадщина Юпітера": дивіться трейлер онлайн