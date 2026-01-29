Кто из актеров "Бриджертонов" не появится в 4–м сезоне сериала

29 января 2026 года состоялась премьера первой части четвертого сезона сериала "Бриджертоны". К своим ролям вернулось большое количество актеров, которые уже стали настоящими кумирами зрителей.

Однако есть и звезды, которых мы больше не увидим среди актерского состава сериала. В материале 24 Канала рассказываем, кто именно эти актеры, каких персонажей они играли и почему больше не появятся на экране в новом сезоне "Бриджертонов".

Кто из актеров сериала "Бриджертоны" не появится в 4 сезоне?

У четвертом сезоне сериала "Бриджертоны" не появится актриса Фиби Дайнвор, которая в предыдущих сезонах воплотила роль Дафни Бриджертон. В первом сезоне мы имели возможность наблюдать за ее историей любви с герцогом Гастингсом, а во втором и третьем сезонах она появлялась лишь эпизодически.

В четвертом же сезоне актриса, согласно информации в сети, не появится. Сейчас она активно работает над своей актерской карьерой и снимается в кино и сериалах.



Дафни Бриджертон / Фото Netflix

Только в первом сезоне мы имели возможность увидеть невероятно харизматичного и красивого Реджи-Жана Пейджа. Он сыграл роль Саймона Бассета, или, как нам еще известно, герцога Гастингса – избранника Дафны Бриджертон. Однако после премьеры первого сезона его персонаж больше не появлялся на экранах. И в четвертом сезоне мы также не увидим этого актера.



Герцог Гастингс / Фото Netflix

Также в четвертом сезоне не появится актриса Руби Баркер, которая воплотила роль Марины Томпсон. В сети появлялась информация о том, что у Руби Баркер были проблемы с психическим здоровьем. Состояние актрисы значительно ухудшилось из-за стресса, связанного с работой над первым сезоном "Бриджертонов".

Она заявляла, что компании Netflix и Shondaland не предоставили ей должной поддержки после двух психологических срывов. Поэтому в четвертом сезоне мы не увидим актрису.



Марина Томпсон / Фото Netflix

Также в четвертом сезоне не появится актриса Джессика Мецен, которая в предыдущих сезонах сыграла роль Кресиды Каупер. Согласно сюжету третьего сезона, родители отправили ее в деревню к тете, ведь в высшем свете она так и не смогла найти себе жениха и выйти замуж.



Кресида Каупер / Фото Netflix

Также в четвертом сезоне больше не появится актриса Чаритра Чандран, которая во втором сезоне сыграла роль Эдвины Шармы. Согласно сюжету, она вышла замуж за прусского принца и живет семейной жизнью вдали от Лондона.



Эдвина Шарма / Фото Netflix

Несмотря на то, что этих актеров мы больше не увидим в сериале "Бриджертоны", по крайней мере в четвертом сезоне, все же каждый из них оставил свой заметный след в проекте и нашел своих поклонников, которые уже сейчас смотрят четвертый сезон о любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бек.