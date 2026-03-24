Стартовали съемки 5-го сезона "Бриджертонов": о ком будет новая история

Недавно на Netflix состоялась премьера четвертого сезона сериала "Бриджертон". Он сосредотачивался на истории любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бек.

А теперь стало известно, что стартовали съемки пятого сезона сериала. Об этом сообщили на официальной инстаграм-странице Netflix UA.

Что известно о 5 сезоне "Бриджертонов"?

Ранее многие поклонники предполагали, что новый сезон "Бриджертонов" сосредоточится на истории любви Элоизы Бриджертон. Однако эти предположения оказались ошибочными: пятый сезон будет рассказывать о новой истории любви Франчески.

Известно, что ее возлюбленный Кил Мартин умер в четвертом сезоне, и теперь зрители узнают, как будет развиваться ее сюжетная линия.

Не переживайте, дорогие читатели, ведь графиня еще непременно познает любовь... "Бриджертоны", сезон 5 – уже в производстве,

– говорится в публикации.

Эта новость не очень понравилась фанатам, ведь многие ожидали именно линию Элоизы. Для некоторых это стало настоящим разочарованием года, особенно тех, кто возмущен изменениями по сравнению с книгой, где история Франчески развивалась совсем иначе.

Что известно об истории любви Франчески?

Франческа Бриджертон была замужем за сэром Килмартином, который трагически умер в конце четвертого сезона сериала. Они были вместе недолго, но их любовь была по-настоящему особенной – совсем не похожей на романтические истории других членов семьи Бриджертонов. Франческа была нежной, спокойной и ценила тишину.

Именно это и привлекло ее к мужу: на балу, избегая настойчивых кавалеров, она искала спокойствие и возможность любоваться звездами. Много таких моментов они проводили вместе с Килом, наслаждаясь простыми, тихими минутами.

Настоящей трагедией для Франчески стало то, что она не успела родить ребенка для своего мужа. Это драматическое событие растрогало сердца многих поклонников в четвертом сезоне. Теперь же создатели сериала решили продолжить ее историю, и на этот раз любовь Франчески, очевидно, будет совсем другой.