24 Канал подобрал одни из лучших британских фильмов, которые можно посмотреть на Netflix. Ведь платформа предлагает большой выбор британских лент – от классики до новинок.

Интересно 4 боевика на Netflix, которые дарят ощущение адреналина на весь день

"Темные времена"

Биографическая военная драма рассказывает о жизни Уинстона Черчилля на фоне событий Второй мировой войны. Как премьер-министр Черчилль стоит перед тяжелым выбором – подписать мирный договор с Гитлером или же продолжить борьбу с нацистским режимом. Лента не лишена недостатков, однако мастерская игра Гэри Олдмена поднимает ее на высокий уровень.

"Темные времена": смотрите трейлер онлайн

"Чудо"

Действие фильма происходит в 1862 году, через 10 лет после окончания Великого голода. Люди обратили внимание на 11-летнюю девочку Анну, которая не питается обычной пищей, но хорошо себя чувствует и не болеет. Жители деревни считают ее святой. В Ирландию прибывает английская медсестра, которая пытается понять, что на самом деле стоит за таким чудом.

"Чудо": смотрите трейлер онлайн

"Когда-то я был известным"

Лента рассказывает о Винни Ди, который в 2002 году был звездой безумно популярной группы Stereo Dream. Но через 20 лет он стал обычным уличным музыкантам. Однажды он знакомится с 18-летним Стиви, у которого аутизм. Для терапии он стучит палочками по металлу. Их импровизированная мелодия становится вирусной. Так ребята создают новый музыкальный дуэт.

"Когда-то я был известным": смотрите трейлер онлайн

"Сенсация"

Это реальная история о том, как журналистки программы Newsnight брали интервью у печально известного принца Эндрю в 2019 году из-за скандала и обвинения королевской особы в сексуальном насилии. В фильме собрали закулисные истории тех, кто договаривался с Букингемским дворцом об интервью, которое стало одним из самых скандальных моментов на телевидении в Британии.

"Сенсация": смотрите трейлер онлайн

"Леди в фургоне"

Эксцентричная лондонская женщина Мэри Шеперд, которая жила в заброшенном желтом фургоне, однажды припарковалась напротив квартиры Беннета. Она обещала не задерживаться более 3 месяцев, но прожила под окнами писателя 15 лет, став любимицей района и героиней пьесы драматурга.

"Леди в фургоне": смотрите трейлер онлайн