Первая леди Франции появилась в сериале "Эмили в Париже": кого сыграла Брижит Макрон

Брижит Макрон сыграла в популярном сериале "Эмили в Париже". Ее появление в ленте вызвало значительный интерес как у фанатов шоу, так и в медиа.

Первые эпизоды нового, четвертого сезона стали доступны еще в августе, а заключительные пять серий появились на Netflix 12 сентября. В материале узнаете, какую роль сыграла первая леди Франции.

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Первая леди Франции появилась в сериале "Эмили в Париже": что известно

В одной из серий сериала "Эмили в Париже" главная героиня Эмили Купер, роль которой исполняет Лили Коллинз, неожиданно встречается с первой леди Франции Брижит Макрон в изысканном ресторане. Сцена разворачивается легко и непринужденно: Эмили подходит к Макрон, и оказывается, что первая леди Франции уже знает о ней и даже подписана на ее профиль в инстаграме.

Этот короткий эпизод подчеркивает взаимную симпатию: Эмили восторженно говорит, что просто обожает Францию, а Брижит Макрон в ответ отмечает, что и Франция тоже любит Эмили. После этого героини вместе фотографируются, делая совместное селфи. Таким образом, первая леди Франции сыграла в сериале саму себя.

Лили Коллинз рассказала, что идея пригласить Брижит Макрон появилась еще в декабре 2022 года. Это произошло во время встречи Коллинз и автора сериала с первой леди Франции в Елисейском дворце. Встреча была непринужденной, и в процессе общения они предложили Макрон принять участие в шоу, на что она положительно отреагировала.

Она – страстная поклонница нашего шоу и с большим юмором восприняла упоминание о себе в первом сезоне. Съемки с ней были для меня честью и настоящей радостью,

– сказала Коллинз.

Автор сериала "Эмили в Париже" Даррен Стар выразил восхищение талантом первой леди Франции Брижит Макрон, подчеркнув ее природное актерское мастерство. Он заметил, что она прекрасно справилась со своей ролью, добавив эпизоду аутентичности и особого шарма.

Интересно, что это уже не первый случай, когда жена президента Франции Эммануэля Макрона появляется на экране, играя саму себя. В 2018 году Брижит Макрон также приняла участие во французском сериале "Vestiaires".