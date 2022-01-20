Брэдли Купер поделился пикантными подробностями съемок "Аллеи ужаса"

Голливудскому актеру Брэдли Куперу пришлось обнажиться в процессе съемки фильма "Аллея ужаса". Он провел обнаженным в ванне шесть часов.

Запись разговора с ним была опубликована на странице подкаста The Business от радиостанции NPR. Актер Брэдли Купер в разговоре с ведущим вспомнил, как ему пришлось провести шесть часов, лежа нагим в ванной во время съемки "Аллеи ужаса".

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Пикантности ситуации придавало то, что коллега Купера по сцене, 49-летняя австралийская актриса Тони Коллетт, играла в откровенном эпизоде в ​​свой первый рабочий день.

Я до сих пор помню тот день, когда я просто шесть часов был голым перед командой, и это был первый рабочий день Тони Коллетт. Она была удивлена. Это было довольно тяжело,

– рассказал Купер.

По его словам, сцена попала в итоговый монтаж фильма. 47-летний актер заявил, что сильно нервничал из-за съемок сцены, ради которой ему пришлось раздеться, поскольку раньше ему не приходилось сниматься полностью обнаженным.

О чем фильм "Аллея ужаса"

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События этого нео-нуарного фильма происходят в 1940-х годах. Купер в новой картине режиссера Гильермо дель Торо превратился в афериста Стентона Карлайла, который делает вид, что умеет общаться с мертвыми. Вместе с психотерапевтом Лилит Риттер (Кейт Бланшетт) пара обманывает состоятельных клиентов.

В фильме также снялись:

Руни Мара;

Уильям Дефо;

Рон Перлман и другие.

В США премьера "Аллеи ужаса" состоялась в конце декабря 2021 года и получила преимущественно одобрительные отзывы от критиков. В то же время в прокате фильм провалился: сейчас он заработал чуть меньше 10 миллионов долларов при бюджете в 60 миллионов. Украинская премьера "Аллеи ужаса" стартовала 20 января.

"Аллея ужаса": смотрите трейлер онлайн