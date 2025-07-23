Состояние тяжелобольного "Крепкого орешка" Брюса Уиллиса стремительно ухудшается: что говорят в СМИ
- Брюс Уиллис страдает фронтотемпоральной деменцией, которая ухудшила его способность говорить, читать и ходить самостоятельно.
- Актер нуждается в постоянном сопровождении специалистов и не помнит своего творческого прошлого; его поддерживает семья, включая бывшую жену Деми Мур.
- Семья Уиллиса призывает к уважению и пониманию в это трудное время.
В последнее время фанаты изрядно волнуются за известного актера Брюса Уиллиса. В СМИ активно говорится о том, что у "Крепкого орешка" стремительно ухудшается состояние.
Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание The Economic Times. По данным иностранных медиа, актер уже не в состоянии говорить, читать и ходить самостоятельно.
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Что известно о состоянии Брюса Уиллиса?
Известно, что Брюс Уиллис болеет фронтотемпоральной деменцией, которая поражает лобную и височную доли мозга. Состояние актера начало ухудшаться еще в 2022 году.
Уже сегодня звезда боевиков не в состоянии говорить, читать и ходить самостоятельно. Теперь актеру требуется постоянное сопровождение специалистов. Кроме того, он не помнит своего творческого прошлого, съемок и успешной кинокарьеры.
Рядом с Уиллисом в этот трудный период всегда находится его семья: жена Эмма и дочери. Также Брюса постоянно посещает и поддерживает бывшая жена Деми Мур. Родные актера очень просят об уважении от посторонних людей, ведь каждый из них сегодня переживает большую тревогу за Брюса Уиллиса.