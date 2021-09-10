"Бумажный дом" занял первое место в чарте самых популярных сериалов Netflix в Украине

Драматический телесериал "Бумажный дом" стал самым популярным неанглоязычным проектом на Netflix. Впрочем, сериал отличился популярностью не только в других странах, но и в Украине, заняв первое место на стриминговой платформе в нашем регионе.

Что известно о сериале

Сериал снят в жанре криминальной драмы, а стиль его можно описать, как фильм-ограбление. Создатель проекта – испанский режиссер Алекс Пина.

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Премьера сериала "Бумажный дом" (Casa de papel) состоялась на испанском телеканале "Antena 3" 2 мая 2017 года. После безумного успеха проекта на родине по итогам двух сезонов им заинтересовалась стриминговая платформа Netflix – компания выкупила права на международный показ сериала.

Сюжет сериала "Бумажный дом"

Таинственный мужчина по прозвищу Профессор собирает команду для ограбления Королевского монетного двора. Он планирует украсть огромную сумму – 2,4 миллиарда евро, чтобы затем потратить их на социальные нужды.

В команду воров экстракласса входит 8 человек – все они получили прозвища в честь крупных городов мира:

Токио;

Москва;

Берлин;

Осло;

Хельсинки;

Денвер;

Рио;

и Найроби.

Каждого из них мотивирует желание наживы, в то же время каждый присоединился к Профессору по собственным мотивам. В команду входит дерзкая красавица Токио, что копирует стиль Матильды из фильма "Леон"; бывший бездомный парень; опытный "медвежатник", молодой хакер; двое взрослых сербских эмигрантов, прошедших войну; и криминальный авторитет.



Команда Профессора / Фото sanblasadventures

В рамках гениального плана Профессора, его люди должны ворваться в Монетный двор, но им необходимо не просто вынести деньги, а продержаться там несколько дней, печатая купюры в 50 евро с произвольными номерами, а затем увезти их с собой. Команда приезжает на место, но блестящий план почти проваливается, ведь кроме работников и охраны там оказывается группа школьников, приехавших на экскурсию.

Одна из школьниц – дочь британского дипломата, и теперь простое ограбление становится международным скандалом. Заложникам и ворам придется провести вместе 11 дней. За это время между некоторыми из них начинается вражда, дружба и даже любовь.

Трейлер первого сезона сериала "Бумажный дом": смотрите видео онлайн

Новый пятый сезон "Бумажного дома" – что известно

В начале августа Netflix опубликовал долгожданный трейлер пятого сезона уже культового сериала, который будет состоять из 10 эпизодов. Релиз первой части состоялся 3 сентября, а вторая появится – 3 декабря. Пятый сезон станет финальным для проекта.

Шоураннер проекта отмечает, что пятый сезон будет напряженным до последней минуты. Уже первые 15 минут всколыхнули сеть. За сутки видео просмотрели почти 3 миллиона человек.

Первые минуты финального сезона дают понять, что героям в первой части придется задуматься над недавними печальными событиями, но времени на эмоции нет, ведь реагировать нужно молниеносно.

"Бумажный дом" 2021 год: смотрите 15 минут первой серии финального сезона

Сейчас на Netflix доступны для просмотра пять эпизодов последнего сезона – первая половина. Вторую, как мы уже отмечали, стоит ждать 3 декабря.

Актерский состав пятого сезона "Бумажного дома"

Педро Алонсо в роли Берлина;

Аларо Морте, который играет Профессора;

Мигель Анхель Силвестри сыграет одну из ключевых ролей – злодея и противника банды и другие.

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