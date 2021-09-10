"Бумажный дом" занял первое место в чарте самых популярных сериалов Netflix в Украине
Источник:24 канал
Драматический телесериал "Бумажный дом" стал самым популярным неанглоязычным проектом на Netflix. Впрочем, сериал отличился популярностью не только в других странах, но и в Украине, заняв первое место на стриминговой платформе в нашем регионе.
Что известно о сериале
Сериал снят в жанре криминальной драмы, а стиль его можно описать, как фильм-ограбление. Создатель проекта – испанский режиссер Алекс Пина.
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Премьера сериала "Бумажный дом" (Casa de papel) состоялась на испанском телеканале "Antena 3" 2 мая 2017 года. После безумного успеха проекта на родине по итогам двух сезонов им заинтересовалась стриминговая платформа Netflix – компания выкупила права на международный показ сериала.
Сюжет сериала "Бумажный дом"
Таинственный мужчина по прозвищу Профессор собирает команду для ограбления Королевского монетного двора. Он планирует украсть огромную сумму – 2,4 миллиарда евро, чтобы затем потратить их на социальные нужды.
В команду воров экстракласса входит 8 человек – все они получили прозвища в честь крупных городов мира:
- Токио;
- Москва;
- Берлин;
- Осло;
- Хельсинки;
- Денвер;
- Рио;
- и Найроби.
Каждого из них мотивирует желание наживы, в то же время каждый присоединился к Профессору по собственным мотивам. В команду входит дерзкая красавица Токио, что копирует стиль Матильды из фильма "Леон"; бывший бездомный парень; опытный "медвежатник", молодой хакер; двое взрослых сербских эмигрантов, прошедших войну; и криминальный авторитет.
Команда Профессора / Фото sanblasadventures
В рамках гениального плана Профессора, его люди должны ворваться в Монетный двор, но им необходимо не просто вынести деньги, а продержаться там несколько дней, печатая купюры в 50 евро с произвольными номерами, а затем увезти их с собой. Команда приезжает на место, но блестящий план почти проваливается, ведь кроме работников и охраны там оказывается группа школьников, приехавших на экскурсию.
Одна из школьниц – дочь британского дипломата, и теперь простое ограбление становится международным скандалом. Заложникам и ворам придется провести вместе 11 дней. За это время между некоторыми из них начинается вражда, дружба и даже любовь.
Трейлер первого сезона сериала "Бумажный дом": смотрите видео онлайн
Новый пятый сезон "Бумажного дома" – что известно
В начале августа Netflix опубликовал долгожданный трейлер пятого сезона уже культового сериала, который будет состоять из 10 эпизодов. Релиз первой части состоялся 3 сентября, а вторая появится – 3 декабря. Пятый сезон станет финальным для проекта.
Шоураннер проекта отмечает, что пятый сезон будет напряженным до последней минуты. Уже первые 15 минут всколыхнули сеть. За сутки видео просмотрели почти 3 миллиона человек.
Первые минуты финального сезона дают понять, что героям в первой части придется задуматься над недавними печальными событиями, но времени на эмоции нет, ведь реагировать нужно молниеносно.
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Сейчас на Netflix доступны для просмотра пять эпизодов последнего сезона – первая половина. Вторую, как мы уже отмечали, стоит ждать 3 декабря.
Актерский состав пятого сезона "Бумажного дома"
- Педро Алонсо в роли Берлина;
- Аларо Морте, который играет Профессора;
- Мигель Анхель Силвестри сыграет одну из ключевых ролей – злодея и противника банды и другие.
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Интересные факты о сериале "Бумажный дом"
- По сюжету ограбление происходит в Королевском монетном дворе Испании, однако съемочный процесс проходил в здании Национального исследовательского совета страны.
- В сериале несколько раз звучит итальянская антифашистская песня "Белла, чао". По словам героини Токио, ее пел дед Профессора во время Второй мировой войны. Для героев сериала песня символизирует стремление к свободе.
- В 2018 году "Бумажный дом" стал самым популярным неанглоязычным сериалом, транслируемым на Netflix.
- В мае 2018 года ресторан La Casa del Burger во французском городе Виллербанн назвал в честь персонажей сериала новую линейку бургеров. В нем же официанты обслуживали клиентов в костюмах, копирующих одежду главных героев.
- По данным IMDb, в 2020 году шоу заняло второе место в рейтинге самых популярных сериалов среди пользователей сайта. На Rotten Tomatoes лента имеет рейтинг 94% среди критиков и 81% среди зрителей. Оценка IMDb – 8,3.