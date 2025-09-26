В сети активно обсуждают новый испанский сериал "Бункер миллиардеров". Эта лента приобрела большую популярность на сегодня.

В соцсетях уже можно увидеть бешеное количество отзывов на сериал – они совершенно разные. В материале Кино 24 мы собрали честные комментарии украинских зрителей.

Рекомендуем Самые острые фильмы на вечер: что посмотреть на Netflix, если не хватает адреналина

Что пишут украинцы о сериале "Бункер миллиардеров"?

Премьера сериала "Бункер миллиардеров" состоялась только 19 сентября 2025 года, а в сети уже можно увидеть огромное количество комментариев, отзывов и обсуждений этой нашумевшей ленты.

Зрители разделились на два лагеря: некоторые в восторге от сюжета и отмечает, что сериал держит в напряжении от первой до последней серии, другие – критикуют ленту, сравнивая ее с легендарным "Бумажным домом".

По словам некоторых хейтеров, финал оказался слишком непонятным, поэтому они разочарованы просмотром. Вот что пишут украинцы в комментариях:

"Идея хорошая, реализация – тоже, актеры просто супер!"

"Понравился сериал! Интересный сюжет и игра актеров затягивает с первых минут, достаточно эмоциональный. Жду продолжения."

"8/10, зашел. Главный герой – ммм!"

"Мне очень нравится "Бумажный дом", а вот этот сериал – полное разочарование, я тупо заснула в начале последней серии и проснулась в конце. Персонажи просто бесили, а логика вообще отсутствует"

"Фанатам "Бумажного дома" однозначно понравится. Я не смогла оторваться после просмотра 1-й серии, посмотрела его за 1 день. Интересный незаурядный сюжет, игра актеров также замечательная, держит в напряжении все 8 серий. И как теперь дождаться продолжения?"

"Бункер миллиардеров": смотрите онлайн трейлер сериала

"Вчера досмотрела. Актерская игра, как в школьном кружке, иногда аж смешно. Сюжет слабенький. Скучный, как по мне. Шума много, толку мало. 4.5/10"

"Он очень переоценен, как по мне, 6/10"

"В сравнение с "Бумажным домом" не идет от слова ВООБЩЕ. С трудом досмотрел. События предсказуемы. Второй раз смотреть не буду 100%. Зря потраченное время."

"Сериал ужасный, а концовка вообще разочаровала, не понимаю, зачем я на него потратила свое время!"

Кстати, ранее мы рассказывали, что сеть взорвал самый новый испанский сериал на Netflix, который уже стал настоящим хитом. Подробности – по ссылке.

О чем сюжет сериала "Бункер миллиардеров"?