Сеть не утихает от комментариев: честные отзывы на новый сериал "Бункер миллиардеров" на Netflix
- Сериал "Бункер миллиардеров" вызвал смешанные отзывы: одни в восторге от напряжения и сюжета, другие критикуют его за предсказуемость и непонятный финал.
- Многие зрители сравнивают сериал с "Бумажным домом", отмечая, что он не дотягивает до уровня последнего.
В сети активно обсуждают новый испанский сериал "Бункер миллиардеров". Эта лента приобрела большую популярность на сегодня.
В соцсетях уже можно увидеть бешеное количество отзывов на сериал – они совершенно разные. В материале Кино 24 мы собрали честные комментарии украинских зрителей.
Что пишут украинцы о сериале "Бункер миллиардеров"?
Премьера сериала "Бункер миллиардеров" состоялась только 19 сентября 2025 года, а в сети уже можно увидеть огромное количество комментариев, отзывов и обсуждений этой нашумевшей ленты.
Зрители разделились на два лагеря: некоторые в восторге от сюжета и отмечает, что сериал держит в напряжении от первой до последней серии, другие – критикуют ленту, сравнивая ее с легендарным "Бумажным домом".
По словам некоторых хейтеров, финал оказался слишком непонятным, поэтому они разочарованы просмотром. Вот что пишут украинцы в комментариях:
- "Идея хорошая, реализация – тоже, актеры просто супер!"
- "Понравился сериал! Интересный сюжет и игра актеров затягивает с первых минут, достаточно эмоциональный. Жду продолжения."
- "8/10, зашел. Главный герой – ммм!"
- "Мне очень нравится "Бумажный дом", а вот этот сериал – полное разочарование, я тупо заснула в начале последней серии и проснулась в конце. Персонажи просто бесили, а логика вообще отсутствует"
- "Фанатам "Бумажного дома" однозначно понравится. Я не смогла оторваться после просмотра 1-й серии, посмотрела его за 1 день. Интересный незаурядный сюжет, игра актеров также замечательная, держит в напряжении все 8 серий. И как теперь дождаться продолжения?"
- "Вчера досмотрела. Актерская игра, как в школьном кружке, иногда аж смешно. Сюжет слабенький. Скучный, как по мне. Шума много, толку мало. 4.5/10"
- "Он очень переоценен, как по мне, 6/10"
- "В сравнение с "Бумажным домом" не идет от слова ВООБЩЕ. С трудом досмотрел. События предсказуемы. Второй раз смотреть не буду 100%. Зря потраченное время."
- "Сериал ужасный, а концовка вообще разочаровала, не понимаю, зачем я на него потратила свое время!"
О чем сюжет сериала "Бункер миллиардеров"?
- Премьера сериала состоялась 19 сентября 2025 года.
- Ленту можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix.
- Сериал насчитывает всего 8 эпизодов.
- Сюжет разворачивается вокруг угрозы ядерной катастрофы.
- Мы можем наблюдать за группой миллиардеров, которые спускаются в огромный подземный бункер, чтобы спасти свою жизнь. Этот бункер обустроен всеми возможными удобствами. Там есть рестораны, сады, тренажерные залы, спортивные площадки и многое другое. Но в один момент, когда кажется, что вся угроза позади, настоящий ужас только начинается. Ведь две давно враждебные семьи начинают конфликтовать. И только финал этой истории покажет, к чему это может привести.