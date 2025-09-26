У мережі активно обговорюють новий іспанський серіал "Бункер мільярдерів". Ця стрічка набула неабиякої популярності на сьогодні.

У соцмережах уже можна побачити шалену кількість відгуків на серіал – вони абсолютно різні. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали чесні коментарі українських глядачів.

Що пишуть українці про серіал "Бункер мільярдерів"?

Прем'єра серіалу "Бункер мільярдерів" відбулася лише 19 вересня 2025 року, а у мережі вже можна побачити шалену кількість коментарів, відгуків та обговорень цієї нашумілої стрічки.

Глядачі розділилися на два табори: дехто в захваті від сюжету і зазначає, що серіал тримає в напрузі від першої до останньої серії, інші – критикують стрічку, порівнюючи її із легендарним "Паперовим будинком".

За словами деяких хейтерів, фінал виявився занадто незрозумілим, тому вони розчаровані переглядом. Ось що пишуть українці у коментарях:

"Ідея хороша, реалізація – теж, актори просто супер!"

"Сподобався серіал! Цікавий сюжет та гра акторів затягує з перших хвилин, досить емоційний. Чекаю на продовження."

"8/10, зайшов. Головний герой – ммм!"

"Мені дуже подобається "Паперовий будинок", а от цей серіал – повне розчарування, я тупо заснула на початку останньої серії й прокинулась вкінці. Персонажі просто бісили, а логіка взагалі відсутня"

"Фанатам "Паперового будинку" однозначно сподобається. Я не змогла відірватись після перегляду 1-ї серії, подивилась його за 1 день. Цікавий непересічний сюжет, гра акторів також чудова, тримає в напрузі всі 8 серій. Та як тепер дочекатись продовження?"

"Бункер мільярдерів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вчора додивилась. Акторська гра, як у шкільному гуртку, іноді аж смішно. Сюжет слабенький. Нудний, як на мене. Галасу багато, толку мало. 4.5/10"

"Він дуже переоцінений, як на мене, 6/10"

"У порівняння з "Паперовим будинком" не йде від слова ЗОВСІМ. Насилу додивився. Події передбачувані. Другий раз дивитися не буду 100%. Даремно витрачений час."

"Серіал жахливий, а кінцівка взагалі розчарувала, не розумію, навіщо я на нього потратила свій час!"

Про що сюжет серіалу "Бункер мільярдерів"?