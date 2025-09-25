Не только "Бункер миллиардеров": какие сериалы сейчас самые популярные на Netflix
- Испанский сериал "Бункер миллиардеров" возглавляет рейтинг самых популярных сериалов на Netflix, состоит из 8 эпизодов, и его рекомендуют знаменитости.
- На Netflix также популярны сериалы "Венздей", "Черный кролик", "Цена красоты", "Мертвые девушки", "Заложник", "Юношество".
Традиционный еженедельный рейтинг самых популярных сериалов на Netflix возглавляет испанский сериал "Бункер миллиардеров", состоящий из 8 эпизодов.
Эта лента стала самой обсуждаемой в соцсетях, а также ее рекомендуют знаменитости. Полный список того, что сейчас чаще всего смотрят украинцы – рассказываем дальше на Кино 24 со ссылкой на Netflix.
Это интересно Сеть взорвал самый новый испанский сериал на Netflix, который уже стал настоящим хитом
"Бункер миллиардеров"
Это 8-серийный испанский сериал от создателей легендарного "Бумажного дома". События происходят в то время, когда мир балансирует на грани ядерной катастрофы. Главные герои – группа миллиардеров, которые хотят спасти свои жизни. Для этого они спускаются в огромный подземный бункер, который оборудован для комфортной и безопасной жизни. Сначала кажется, что все находятся в полной безопасности, однако впоследствии становится известно, что бункер – это настоящая ловушка.
"Бункер миллиардеров": смотрите онлайн трейлер сериала
"Венздей", 2 сезон
В продолжении переосмысления истории о семейке Адамсов есть еще больше темноты и загадок. После каникул Венздей возвращается в академию "Невермор" и видит видение, в котором умирает ее подруга Энид. Теперь девушка готова на все, чтобы помешать смерти подруги.
"Венздей" 2 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала
Также украинцы сейчас чаще всего смотрят:
- "Черный кролик", минисериал;
- "Цена красоты", 2 сезон;
- "Мертвые девушки", мини-сериал;
- "Цена красоты", 1 сезон;
- "Заложник", мини-сериал;
- "Венздей", 1 сезон;
- "Юношество", мини-сериал.
Какие фильмы посмотреть на Netflix?
Если ваши будни стали унылыми, хочется добавить в вечера больше острых эмоций, советуем посмотреть фильмы, которые точно подарят самые острые впечатления. Среди них такие фильмы: "И пришел паук", "Омерзительная восьмерка", "Зодиак", "Кокаин".