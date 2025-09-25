Традиційний щотижневий рейтинг найпопулярніших серіалів на Netflix очолює іспанський серіал "Бункер мільярдерів", що складається з 8 епізодів.

Ця стрічка стала найобговорюванішою в соцмережах, а також її рекомендують знаменитості. Повний список того, що зараз найчастіше дивляться українці – розповідаємо далі на Кіно 24 з посиланням на Netflix.

Це цікаво Мережу підірвав найновіший іспанський серіал на Netflix, який уже став справжнім хітом

"Бункер мільярдерів"

Це 8-серійний іспанський серіал від творців легендарного "Паперового будинку". Події відбуваються у той час, коли світ балансує на межі ядерної катастрофи. Головні герої – група мільярдерів, які хочуть врятувати свої життя. Для цього вони спускаються у величезний підземний бункер, який обладнаний для комфортного і безпечного життя. Спочатку здається, що всі перебувають у повній безпеці, однак згодом стає відомо, що бункер – це справжня пастка.

"Бункер мільярдерів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Венздей", 2 сезон

У продовженні переосмислення історії про сімейку Адамсів є ще більше темряви й загадок. Після канікул Венздей повертається до академії "Невермор" й бачить видіння, в якому помирає її подруга Енід. Тепер дівчина готова на все, щоб завадити смерті подруги.

"Венздей" 2 сезон: дивіться онлайн трейлер серіалу

Також українці зараз найчастіше дивляться:

"Чорний кролик", мінісеріал;

"Ціна краси", 2 сезон;

"Мертві дівчата", мінісеріал;

"Ціна краси", 1 сезон;

"Заручник", мінісеріал;

"Венздей", 1 сезон;

"Юнацтво", мінісеріал.

Які фільми подивитися на Netflix?

Якщо ваші будні стали сумними, хочеться додати у вечора більше гострих емоцій, радимо переглянути фільми, які точно подарують найгостріші враження. Серед них такі фільми: "І прийшов павук", "Мерзенна вісімка", "Зодіак", "Кокаїн".