Мелодраматический сериал "Цена побега", в котором сыграли молодые украинские актеры: о чем сюжет

В этом году зрители увидели мелодраматический сериал "Цена побега", в котором сыграли молодые украинские актеры. Отмечается, что это адаптация римейка сериала "С волками жить".

Сейчас сняли только 1 сезон "Цены побега", в котором есть 16 серий. Сериал можно посмотреть на платформе "Киевстар ТВ" и на сайте "1+1". Подробнее о сюжете и актерах читайте в материале 24 Канала.

К слову Новый украинский мини-сериал "Код любви" покоряет зрительские сердца

О чем сериал "Цена побега"

В сериале "Цена побега" рассказывается о сироте Марте, которая мечтает найти любовь, счастье и родных. Девушка ничего не знала о своих близких, ведь с детства воспитывалась в приемной семье. Главную героиню очень поддерживала учительница, которую она считала своим ангелом-хранителем. Однажды приемные родители решили выдать Марту замуж, но девушка не хотела этого, потому что не любила мужчину, поэтому запланировала побег. После этого она может начать новую жизнь, однако впереди у нее сложный путь, который полон различными событиями и испытаниями.

"Цена побега": смотрите трейлер онлайн

Какие актеры сыграли в сериале "Цена побега"

Сироту Марту сыграла молодая украинская актриса Анна Иванова. Ее, кстати, зрители могли видеть в фильме "Я работаю на кладбище", режиссером которого стал Алексей Тараненко. Лента вышла в 2022 году.

Дедушкой Марты в сериале стал актер Александр Третьяченко, а учительницей девушки – актриса Валерия Ходос.

Список актеров, которые также появились в сериале "Цена побега":

Дарья Плендер.

Анастасия Нестеренко.

Макар Тихомиров.

Виталий Салий.

Александр Кривошеев.

Артем Позняк.

Обязательно включайте сериал "Цена побега", если любите такие мелодраматические истории. Приятного просмотра!